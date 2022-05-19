Van’da kirada oturanlara müjde! Bakanlık 995 TL kira yardımında bulunacağını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde alakalı müracaat şartlarını gerçekleştiren bütün vatandaşlara kira yardımının yapılacağını bildirdi. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kira yardımı hizmetine dair ayrıntılar… Bakanlık, kurum doğrultusundan belirlenmiş olan kira yardımı müracaat şartlarının sağlanması halinde bütün gereksinim sahibi ailelere hayat sürdürdükleri şehre göre değişiklik gösteren tutarlarda kira yardımının yapılacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kira Yardımı Yapıyor

Ülke sınırları içinde yaşam sürdüren gereksinim sahiplerine, mağdur oldukları bütün alanlarda destek olabilmek adına detaylı sosyal yardım modelleri yayınlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde zamlanan kira fiyatları ve artış gösteren başka hizmet ürünlerinin fiyatlarından dolayı geçim derdine düşmüş olan vatandaşlara, kira yardımı uygulanacağı verisini kamuoyu ile paylaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan kira yardımı hizmetine göre alakalı şartları gerçekleştiren bütün gereksinim sahiplerine hayat sürdürdükleri bölgelerin emlak fiyatlarına göre değişikliğe uğramaz ile eş güdümlü bin 150 TL'ye kadar destek olunacağı bilgi kapasitesi kaydedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kira Yardımı Tutarları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, birtakım kira yardımı tutarlarını şu şekilde belirledi:

İzmir, Ankara, İstanbul:1.150 TL

Bursa, Adana: 1.085 TL

Kayseri, Şanlıurfa, Van: 995 TL

Çanakkale, Sivas, Adıyaman: 905 TL

Düzce, Amasya, Muş: 810 TL

Yalova, Bilecik, Bolu: 715 TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kira Yardımı Başvurusu Bakanlık doğrultusundan yayılan kira yardımı hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, Sosyal Hizmet Müdürlüklerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaatta bulunmaları gerekmektedir

Şehrivan Gazetesi