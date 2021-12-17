Asgari ücretin 4 bin 253 TL olarak açıklanmasının ardından Van’da ekmeğe zam yapıldı. Edinilen bilgiye göre 210 gramlık somun ekmek bugünden itibaren 2.50 liradan satışa sunuluyor.

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