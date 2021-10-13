Van’da bulunan Sanayi Sitesi’ne yatırım yapmak isteyen yatırımcılar geri adım atıyor

Batıda artan kira fiyatları yatırımcıları Van’a yöneltti. Yüksek kira fiyatlarından şikâyetçi olan yatırımcılar, çareyi daha uygun fiyatlı olan sanayi bölgelerine yatırım yapmakta buldu. Yoğun başvuruların olduğu sanayi sitelerinde bu aralar yer bulmak ise neredeyse imkânsız hale geldi.

Hal böyleyken Van’da bulunan Marangozlar ve Esnaflar sitesine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar vazgeçiyorlar. Birçok üretimin yapıldığı sitede esnaflar yol ve alt yapı yetersizliğinden şikâyetçi.

Üretimlerini mahalle aralarında sürdüren esnaflar, 2010 yılında dönemin Bostaniçi Belediyesi tarafından, Esendere Mahallesi’nde Demirciler ve Marangozlar Sanayi Sitesi kurularak, esnafları kurulan sanayii sitesine taşımaya zorladı.

400’e yakın çalışanı olan sanayi sitesinde yol ve altyapı yetersizliğinden dolayı birçok esnaf kepenk indirdi. Kalan işletmelerde yaşanan sorunlardan dolayı müşteri ve yatırımcı kaybından sonra daralmaya gitti. Konuyla ilgili Yenidoğu Gazetesi’ne açıklamalarda bulanan sanayi sitesi esnaflarından Gıyasettin BARIN ‘’Müşteri veya yatırımcı buraya niye gelsin? Sürekli istihdamı artırmaya yönelik açıklamalar var, yatırımlar var ama birçok üretimin yapıldığı sanayii sitemizde daha yol ve kanalizasyon yok” Dedi.

“BİZİ ZORLA BURAYA GETİRDİLER ŞİMDİ SAHİP ÇIKMIYORLAR”

Yolların yazın tozdan, kışın çamurdan kullanılamaz hale geldiğini söyleyen esnaf Gıyasettin Barın, “Ben mermer üreticisiyim. Burada birçok istihdam sağlıyorum. Biz daha önce mahalle aralarında çalışıyorduk. Sonra belediye bu siteyi kurdu.

Bizlere mahalle aralarından çıkın! Yoksa elektriğinizi, suyunuzu keseriz! Bizde mecburiyetten geldik. Burada yer alıp dünya kadar masraf yaptık, borç harçla buraya taşındık. Burada 64 tane esnaf var. Bu sanayi belediye tarafından yapıldı.

Bugüne kadar yollarımız topraklı, gidip geliyoruz toz oluyor, çamur oluyor. Etraftaki komşularda bizden rahatsız oluyor. Evlerimize toz giriyor, kirleniyor diye. Defalarca belediyeye dilekçe verdik. Sadece gelip bir çakıl serpip gidiyorlar. Belediye yetkilileri hep değiştiği için ilgilenen olmuyor maalesef” Dedi.

“BİZİ YALNIZ BIRAKTILAR”

Gelen müşterilerin yolların halini görünce bir daha gelmek istemediğini söyleyen Barın, “Müşterilerimiz buraya geliyor onlara çok mahcup oluyoruz. Çünkü yolumuz yok, kanalizasyon eksiğimiz var. En azından yolumuz yapılsa gelen müşterilere yatırımcılara mahcup olmayız. 10 senedir bizi buraya getirdiler. Sahip çıkanımız yok, yalnız bıraktılar. Bu sorunlardan dolayı 20’den fazla esnaf kepenk indirdi.” Şeklinde konuştu.

“ŞİKÂYET DEĞİL ÇÖZÜM İSTİYORUZ”

“Her fırsatta Van’a yatırımcı gelmediğini belirtiyoruz. Ama gelen yatırımcı gözünden hiç bakmıyoruz” diyen Sanayi sitesinin eski başkanı Nuzbah Serçe ise “Şahsen ben kendim belediyeye 10’dan fazla dilekçe verdim ama ilgilenen kimse olmadı.

Şuan burada hepimiz belediyeye vergi veriyoruz ama görüyorsunuz. Çöplerimiz toplanmıyor, yollarımız yapılmıyor. Altyapı çalışmaları hiç yok! Ne yapacağımızı şaşırdık. Burada şuan 64 tane dükkân var 40’I faaliyette ve 40 dükkân olmasına rağmen 400’e yakın çalışan istihdam var. Bunları görmezden gelemezler. Sürekli göç vermeye devam eden şehrimizi yeniden kalkındırabilmek için Van’ı yatırımcıların cazibe merkezi haline getirmemiz gerekiyor. Peki bu şartlar da Yatırımcı Neden Gelsin?” ifadelerini kullandı.

YATIRIMCI VAN’A NİYE GELSİN!

Sanayi sitesinde Ambalaj üretimini sağlayan Gökhan Aşkan, batıda artan kira fiyatlarından sonra birçok yatırımcının Van’a gelmek istediğini ama sitenin bu halini görünce vazgeçtiklerini söyledi. Yıllardır İstanbul’da üretim yaptığını söyleyen Aşkan, 2 yıldır Van’da üretim yapıyor. Yatırımcılar Van’a niye gelsin diyen Aşkan, “Kendi memleketimizde hizmet yapmak istiyoruz. Buradan Doğu Anadolu Bölgesi’nin tamamına ürün gönderiyoruz.

Benim çevremde bulunan birçok kişi Van’da üretim tesisi kurmak istiyor. Gelip bakıyorlar. Yolların bakımsızlığını ve halini görünce vazgeçip dönüyorlar. Buraya gelen yatırımcı bu durumları görünce bizlerle iş yapmak istemiyorlar. Biz esnafız çevremizin yollarımızın düzgün olması gerekiyor. Bunlar olmadan hangi yatırımcı bizlere güvenip yatırım yapar. ” Dedi

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