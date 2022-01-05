Van’da ayakkabı fiyatları fırlayınca, eski ayakkabılar umut oldu

Son dönemde dolar kurundaki artışa bağlı olarak akaryakıttan gıdaya, giyime kadar birçok ürüne zam ürüne zam geldi. Vatandaşın en temel ihtiyacı olan giyim ve ayakkabı da bu zamlardan nasibini aldı. Yüzde 45 oranında artan ayakkabı fiyatları aldı başını gitti.

Hal böyle olunca vatandaşlar, yeni ayakkabı almak yerine eski ayakkabılarını tamir ettiriyor. Van'da yaşayan vatandaşlar da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ayakkabı tamircilerine rağbet gösteriyor. Gelen zamlardan dolayı yeni ayakkabı alamayan vatandaşlar, ayakkabı tamircilerine koşuyor. Van'da 23 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Emrah Şen ile bu konuyu konuştuk.

Şen, işlerinde yoğunluk olduğunu dile getirdi. Günde yaklaşık 150 ayakkabı tamir ettiğini belirten Şen, “İnsanların alım gücü düşünce bize rağbet oluyor. Geçen yıla oranla yüzde 40 oranında bir rağbet var. İlk kar yağdığında günde 350 kişiye yakın müşterim vardı. Şimdi günlük yaklaşık 150 kişi tadilat için geliyor. Yetiştiremiyoruz” dedi.

‘Ayakkabının kalitesine göre değişiyor’

Şen, tamirat ücretinin ayakkabı kalitesin göre değiştiğini dile getirerek, “Ham maddeden dolayı ayakkabılar çok pahalı. En düşük ayakkabı 200 TL’den satılıyor. Bir çocuk ayakkabısı bile en düşük 100 TL. İnsanlar 200-300 TL’yi bir ayakkabıya vereceğine 50 TL verip tadilatını yaptırıyor. Tadilat ücreti, ayakkabının kalitesine göre değişiyor. En fazla 80 TL’ye, genelde 20-50 TL’ye tadilat yapıyorum. Pençe, fermuar, topuk lastiği, yama için geliyorlar” şeklinde konuştu.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel