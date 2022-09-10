Van’da 1+1=4 Bin Lira Ediyor

Van’da üniversite öğrencilerinin en çok tercih ettiği 1+1 dairelerin kiralarındaki artış sürüyor.Van’da kiralar ev fiyatlarıyla yarışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kiralara yüzde 25 artış sınırı getirildi fakat ev sahipleri bu sınırı çok da takmadı. Öğrencilerin gelişini fırsat bilen uyanık ev sahipleri harekete geçti.

Bir hafta öncesine kadar bin 500 lira olan daireler, öğrencilerin gelişi ile beraber 3 bin lirayı geçti. Bu sene kiraları ödemek için ekstra bir işte çalışmak gerektiğini belirten öğrenciler, kirayı nasıl ödeyeceklerini kara kara düşünmeye başladı.

ÖĞRENCİLER YÜKSEK EV KİRALARINDAN MÜSTARİP

Van’da öğrenim gören öğrencilerin yüksek fiyatlardan dolayı kiralık ev bulamadığını ve bu durumun beraberinde birçok sıkıntıyı getirerek mağduriyet yarattığına dikkat çeken Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisi Gülnur Çetiz, “Öğrenci olmanın bir zorluğu faklı bir şehirde olmak fakat ev bulamayınca iler daha da zorlaşıyor. Van YYÜ’de okuyan binlerce öğrenci var. Devlet yurdu çoğu kişiye çıkmıyor maalesef. Durum böyle olunca bizlerden kiralık evlere yöneliyoruz. Fakat kira fiyatları çok yüksek ve ev sahipleri hiç inisiyatif göstermiyor. Her yıl okulların açılması ve öğrencinin şehre gelmesiyle kira fiyatlarını da yükseliyor ve bu bizleri son derece büyük sıkıntılara itiyor. Kira fiyatları evin konumuna göre değişiyor. Şuan baktığımız zaman ev kiraları 2 bin liradan başlıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.” Dedi.

“ EV ARKADAŞLARINI ARTIRACAĞIZ”

Artan kiraların zor durumda bıraktığını belirten bir başka öğrenci Ahmet Yılmaz ise, geçen sene 1000 lira olan kiranın bu sene 2 bin 500 liraya yükseltilmesinden dert yakındı. 2 kişi kaldıkları 1+1 eve iki arkadaş daha alacaklarını belirten Yılmaz, kira, aidat, doğalgaz, elektrik derken faturaların 4 bin liraya dayandığını söyledi. Yılmaz, “ Tepeden tırnağa kadar her şey arttı. Öğrenci olmanın maliyeti cebimizi zorluyor. Evimize ekstra iki arkadaş daha almak zorundayız. Yoksa sokakta kalacağız. Yurt odalarında çok kişi kalıyor diye kalmak istemedik ama görünen o ki evler yurtlardan daha kalabalık olacak.” İfadelerini kullandı.

“BU FİYATLARLA GEÇİNMEMİZ İMKÂNSIZ”

2 bin liradan başlayan fiyatların öğrenciler için çok fazla olduğunu dile getiren Ramazan Akgül, “ Kiralık ev fiyatları gittikçe artıyor. Ben iki haftadır kiralık ev arıyorum. Bu fiyatlarla ev bulmam imkânsız. Fiyatlar astronomik bir şekilde arttı. Bazı ev sahipleri tek başına kalan kiracı istemiyor, kirada yüksek olunca tanımadığımız 2´inci, 3´üncü arkadaşı almak zorunda kalıyoruz. Eve gelen kişi sayısı artınca kira da buna bağlı olarak yine artıyor, ev sahipleri kişi başına kirayı belirlerken fiyat yine yükseliyor. Öğrenci olmanın getirdiği birçok maddi sıkıntı var, bunlara birde kira eklenince işimiz daha da zorlaşıyor. Elektriği, suyu, doğalgazı, ortak gideri, mutfak ihtiyaçları derken yeterince bir giderimiz mevcut, kirada yüksek olunca şehirde kalmamız neredeyse imkânsız bir hal alıyor? Şeklinde konuştu. Bahar Tanrıtanır, Yeni Doğu