Van’a 600 milyonluk yatırım “Yılda 300 bin ton kömür üretilecek”

Vefa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Ürüm, 600 milyon öz sermaye ile Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Topçudeğirmeni Mahallesi’nde kurduğu kömür ocağında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Ürüm, Türkiye’nin önemli bir kömür ocağını hizmete açmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Madencilikte bölgenin en büyük ve gelişmiş tesisini Van’a kazandırdıklarını vurgulayan Ürüm, “Burası, Türkiye’nin en önemli linyit yataklarından biri ve linyit kömür özelliğine sahip değerli bir maden. Kalorisi orijinal bazda 4 bin 500 kaloridir. Evsel anlamda bu kömür 5 bin 500 ile 6 bin kaloriye kadar dayanmaktadır. Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği üzere, yerli ve milli olması bizim için çok önemli bir husus. Bu doğrultuda bütün AR-GE çalışmalarımızı tamamladık. Üretim planlarımızı gerçekleştirdik. Çok kısa bir süre içerisinde tam kapasite ile önce ilimize, sonra bölgemize, daha sonra ülkemize çok güzel bir yatırım kazandıracağız” dedi.

“Yılda 300 bin ton kömür üretilecek”

2023 yılı içerisinde çok daha büyük rezervlerle karşılaşacaklarının altını çizen Ürüm, “Burada üretilen kömür, Rusya’dan ithal ettiğimiz kömürün muadili. Yeşil enerjiye sahip ve yüzde 1 oranında kükürte sahip. Bu da çevre kirliliği bakımından çok önemli bir husustur. Kalorisi zaten Türkiye standartlarının çok üzerinde olup yılda 300 bin ton kömür üretilecek” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz 500 istihdam”

Tesiste şu anda 200’ün üzerinde personelin istihdam edildiğini ifade eden Ürüm, “2023 yılında bu sayıyı 500’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun yanında tesisimiz bölgenin ekonomisine de çok önemli katkılar sunacak. Doğu’da olmayan bir tesisi bölgemize kazandıracağız. Bununla ilgili bütün çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Önümüzdeki süreçte inşallah daha büyük projelerle, büyük yatırımlarla kapasitemizi arttıracağız. Vefa Grup olarak ürettiğimiz ocaktan, getirdiğimiz tesise kadar bütün ekipmanlar bize ait. Bölgemizdeki mesleki yetersizliğe rağmen büyük bir çaba ile bu işi kapasiteli bir şekilde arttırmaya devam edeceğiz. İstihdamı bilgili, deneyimli iş arkadaşları yetiştirerek oluşturacağız. Çünkü burası büyük bir maden ocağı ve büyük bir paketleme tesisi. Vasıfsız arkadaşlarımızı burada çalıştıramıyoruz. Öncelikle iş eğitimi vererek onları yetiştireceğiz. Sonra devlete, millete hayırlı insanlar kazandırmış olacağız” diye konuştu.

“Kömür rezervimiz en az 10 yıla yetecek kapasitededir”

Tesis ile ilgili AR-GE çalışmalarının 1,5 yıldır devam ettiğine vurgu yapan Ürüm, “Bu çalışmalarda hala yüzde 60’lardayız. İnşallah 2023 yılı sonuna kadar tam bir rezerv açıklaması yapacağız.

Şu anki tahmini rezervimiz maksimum düzeyde çalışsak bile 10 yıl boyunca yeterli kapasitededir. İnşallah en kısa zamanda Van’dan tutun İç Anadolu’ya, Marmara’ya kadar kömür sevkiyatımız olacak. Burada üretilen kömür, Türkiye standartlarının çok üzerinde olduğu için özellikle sanayi bu kömüre çok büyük bir rağbet gösteriyor. Kömürü zenginleştirip satacağımız için ve belli bir kalorinin üzerine çıkartacağımız için her taraftan talep olacaktır” dedi.

“Çıkardığımız kömür çevreye zarar vermiyor”

Kömür ocaklarının açık bir işletme olduğunu da sözlerine ekleyen Ürüm, “Geçtiğimiz ay şehit olan madencilerimize rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Bizim ocağımız açık bir işletmedir. Biz tünele girmiyoruz. İşletmemiz kapalı bir işletme değil. Tamamen iş makineleri ve kamyonlarla piyasaya çıkardığımız bir kömür. Çıkardığımız kömür çevreye hiçbir şekilde zarar vermiyor.

Kömürü çıkardığımız zaman belli alanlar oluşturuyoruz. O kömürü çıkardıktan sonra tekrar üzerini kapatıp, doğaya ve halka tekrardan kazandırıyoruz. Ağaçlar ekiyoruz, tarım yapılacaksa tarım arazisi haline getiriyoruz. O alanda işimiz bittiği an üzerini tekrar kapatıp, eski halinden daha verimli bir hale getiriyoruz. Ben bu çerçevede işletmememizin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.iha