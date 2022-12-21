Van ve Hakkari Sınırında iPhone izdihamı

Van Kapıköy, Hakkari Esendere ve Çukurca Üzümlü sınır kapısı son günlerde yoğunluk arttı.

Van’da İran’a ve Hakkari’de Irak gitmek için yurttaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye’de vergi ve kur sebebiyle pahalı satılan Ipone almak isteyen yurttaşlar komşu ülkeleri tercih etti.

İPhone 14'ün, ülkede 50-55 bin TL arasında değişen fiyatı, yurt dışında yarı yarıya alınmasından dolayı insanlar Irak ve İran’a yönlendi.

SINIR KAPILARINDA İPHONE KUYRUĞU SÜRÜYOR

Türkiye dışından getirdikleri telefonu kullanabilmeleri için IMEI kaydını yaptırması gereken vatandaşlar 2023 yılında daha yüksek kayıt ücreti bedeli ödememek için sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

Telefonlarını kaydetmek isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. IMEI kayıt harcı 2006 TL’den 2732 TL’ye çıkarıldı. 2023 yılında ise IMEI kayıt ücretinin 6 bin 91 TL olması bekleniyor.

Vanekspres