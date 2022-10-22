Van TSO Seçim Sonuçları Anlık

Selahaddin Eyyubi Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde yapılan Van TSO başkan seçimleri, 17.00 itibariyle tamamlandı, 19 meslek grubundan toplam 5 bin 599 seçmenin oy kullanmasının beklendiği seçimlerde, 27 sandıkta oy kullanıldı.

Seçimlerin tamamlanmasıyla, oy sayımına geçildi. TSO seçimlerinde mevcut başkan Necdet Takva ‘Mavi Liste’de yer alırken; Zahir Kandaşoğlu ‘Beyaz Liste’de, Faruk Biner ‘Sarı Liste’de, İzzet Çoban ‘Kırmızı Liste’de ve Hamdullah Koçhan ise ‘Yeşil Liste’de başkan adayı olarak yer aldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri bugün yapıldı. Katılımın yoğun olduğu seçimlerde oy kullanımı sona ererken, sayım başladı.

1. Grup:

Zahir Kandaşoğlu: 70

Necdet Takva: 61

Faruk Biner: 0

İzzet Çoban: 9

Hamdullah Koçhan: 3

Kullanılan Oy:

Geçersiz Oy:

2. Grup 1002 Numaralı Sandık:

Zahir Kandaşoğlu: 49

Necdet Takva: 92

Faruk Biner: 31

İzzet Çoban: 19

Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy:

Geçersiz Oy:

3. Grup:

Zahir Kandaşoğlu: 71

Necdet Takva: 86

Faruk Biner: 52

İzzet Çoban: 14

Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy:

Geçersiz Oy:

4. Grup:

Zahir Kandaşoğlu: 93

Necdet Takva: 32

Faruk Biner: 51

İzzet Çoban: 14

Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy:

Geçersiz Oy:

5. Grup:

Zahir Kandaşoğlu: 64

Necdet Takva: 104

Faruk Biner: 27

İzzet Çoban: 5

Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy:

Geçersiz Oy:

6. Grup:

Zahir Kandaşoğlu: 109

Necdet Takva: 96

Faruk Biner: 68

İzzet Çoban: 9

Hamdullah Koçhan: 0

7. Grup:

Zahir Kandaşoğlu: 52

Necdet Takva: 76

Faruk Biner: 56

İzzet Çoban: 19

Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy: 204

Geçersiz Oy: 1

8. Grup 1010 Numaralı Sandık:

Zahir Kandaşoğlu: 71

Necdet Takva: 56

Faruk Biner: 35

İzzet Çoban: 27

Hamdullah Koçhan: 1

Kullanılan Oy: 195

Geçersiz Oy: 5

8. Grup 1011 Numaralı Sandık:

Zahir Kandaşoğlu: 43

Necdet Takva: 57

Faruk Biner: 16

İzzet Çoban: 15

Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy: 122

Geçersiz Oy: 1

9. Grup 1012 Numaralı Sandık:

Zahir Kandaşoğlu: 75

Necdet Takva: 60

Faruk Biner: 32

İzzet Çoban: 37

Hamdullah Koçhan: 1

Kullanılan Oy: 205

Geçersiz Oy: 0

9. Grup 1013 Numaralı Sandık:

Zahir Kandaşoğlu: 52

Necdet Takva: 53

Faruk Biner: 10

İzzet Çoban: 18

Hamdullah Koçhan: 1

Kullanılan Oy:

Geçersiz Oy: 0

10. Grup 1014 Numaralı Sandık:

Zahir Kandaşoğlu: 70

Necdet Takva: 48

Faruk Biner: 49

İzzet Çoban: 6

Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy:

Geçersiz Oy:

11. Grup:

Zahir Kandaşoğlu: 54

Necdet Takva: 99

Faruk Biner: 0

İzzet Çoban: 1

Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy:

Geçersiz Oy:

12. Grup:

Zahir Kandaşoğlu: 87

Necdet Takva: 78

Faruk Biner: 30

İzzet Çoban: 19

Hamdullah Koçhan: 2

Kullanılan Oy:

Geçersiz Oy:

13. Grup 1027 Numaralı Sandık:

Zahir Kandaşoğlu: 25

Necdet Takva: 65

Faruk Biner: 63

İzzet Çoban: 3

Hamdullah Koçhan: 2

Kullanılan Oy:

Geçersiz Oy:

14. Grup:

Zahir Kandaşoğlu: 72

Necdet Takva: 28

Faruk Biner: 32

İzzet Çoban: 16

Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy:

Geçersiz Oy:

15. Grup 1020 Numaralı Sandık:

Zahir Kandaşoğlu: 67

Necdet Takva: 45

Faruk Biner:40

İzzet Çoban: 23

Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy: 179

Geçersiz Oy: 3

16. Grup:

Zahir Kandaşoğlu: 39

Necdet Takva: 47

Faruk Biner: 25

İzzet Çoban: 14

Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy:

Geçersiz Oy:

17. Grup:

Zahir Kandaşoğlu: 142

Necdet Takva: 102

Faruk Biner: 51

İzzet Çoban: 14

Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy:

Geçersiz Oy:

18. Grup 1024 Numaralı Sandık:

Zahir Kandaşoğlu: 59

Necdet Takva: 93

Faruk Biner: 11

İzzet Çoban: 3

Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy: 166

Geçersiz Oy: 0

19. Grup1026 Numaralı Sandık:

Zahir Kandaşoğlu: 67

Necdet Takva: 65

Faruk Biner: 38

İzzet Çoban: 12

Hamdullah Koçhan: 2

Kullanılan Oy:

Geçersiz Oy:

19. Grup1027 Numaralı Sandık:

Zahir Kandaşoğlu: 61

Necdet Takva: 63

Faruk Biner: 39

İzzet Çoban: 13

Hamdullah Koçhan: 1

Kullanılan Oy:

Geçersiz Oy: