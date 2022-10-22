Van TSO Seçim Sonuçları Anlık

Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri bugün yapıldı. Katılımın yoğun olduğu seçimlerde oy kullanımı sona ererken, sayım başladı.

EKONOMİ 22.10.2022, 17:39 22.10.2022, 18:57
Van TSO Seçim Sonuçları Anlık

Selahaddin Eyyubi Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde yapılan Van TSO başkan seçimleri, 17.00 itibariyle tamamlandı, 19 meslek grubundan toplam 5 bin 599 seçmenin oy kullanmasının beklendiği seçimlerde, 27 sandıkta oy kullanıldı.

Seçimlerin tamamlanmasıyla, oy sayımına geçildi. TSO seçimlerinde mevcut başkan Necdet Takva ‘Mavi Liste’de yer alırken; Zahir Kandaşoğlu ‘Beyaz Liste’de, Faruk Biner ‘Sarı Liste’de, İzzet Çoban ‘Kırmızı Liste’de ve Hamdullah Koçhan ise ‘Yeşil Liste’de başkan adayı olarak yer aldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri bugün yapıldı. Katılımın yoğun olduğu seçimlerde oy kullanımı sona ererken, sayım başladı.

1. Grup:
Zahir Kandaşoğlu: 70
Necdet Takva: 61
Faruk Biner: 0
İzzet Çoban: 9
Hamdullah Koçhan: 3

Kullanılan Oy:
Geçersiz Oy:

2. Grup 1002 Numaralı Sandık:
Zahir Kandaşoğlu: 49
Necdet Takva: 92
Faruk Biner: 31
İzzet Çoban: 19
Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy:
Geçersiz Oy:

3. Grup:
Zahir Kandaşoğlu: 71
Necdet Takva: 86
Faruk Biner: 52
İzzet Çoban: 14
Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy:
Geçersiz Oy:

4. Grup:
Zahir Kandaşoğlu: 93
Necdet Takva: 32
Faruk Biner: 51
İzzet Çoban: 14
Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy:
Geçersiz Oy:

5. Grup:
Zahir Kandaşoğlu: 64
Necdet Takva: 104
Faruk Biner: 27
İzzet Çoban: 5
Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy:
Geçersiz Oy:

6. Grup:
Zahir Kandaşoğlu: 109
Necdet Takva: 96
Faruk Biner: 68
İzzet Çoban: 9
Hamdullah Koçhan: 0

7. Grup:
Zahir Kandaşoğlu: 52
Necdet Takva: 76
Faruk Biner: 56
İzzet Çoban: 19
Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy: 204
Geçersiz Oy: 1

8. Grup 1010 Numaralı Sandık:
Zahir Kandaşoğlu: 71
Necdet Takva: 56
Faruk Biner: 35
İzzet Çoban: 27
Hamdullah Koçhan: 1

Kullanılan Oy: 195
Geçersiz Oy: 5

8. Grup 1011 Numaralı Sandık:
Zahir Kandaşoğlu: 43
Necdet Takva: 57
Faruk Biner: 16
İzzet Çoban: 15
Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy: 122
Geçersiz Oy: 1

9. Grup 1012 Numaralı Sandık:
Zahir Kandaşoğlu: 75
Necdet Takva: 60
Faruk Biner: 32
İzzet Çoban: 37
Hamdullah Koçhan: 1

Kullanılan Oy: 205
Geçersiz Oy: 0

9. Grup 1013 Numaralı Sandık:
Zahir Kandaşoğlu: 52
Necdet Takva: 53
Faruk Biner: 10
İzzet Çoban: 18
Hamdullah Koçhan: 1

Kullanılan Oy: 
Geçersiz Oy: 0

10. Grup 1014 Numaralı Sandık:
Zahir Kandaşoğlu: 70
Necdet Takva: 48
Faruk Biner: 49 
İzzet Çoban: 6 
Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy:
Geçersiz Oy:

11. Grup:
Zahir Kandaşoğlu: 54
Necdet Takva: 99
Faruk Biner: 0
İzzet Çoban: 1
Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy:
Geçersiz Oy:

12. Grup:
Zahir Kandaşoğlu: 87
Necdet Takva: 78
Faruk Biner: 30
İzzet Çoban: 19
Hamdullah Koçhan: 2

Kullanılan Oy:
Geçersiz Oy:

13. Grup 1027 Numaralı Sandık:
Zahir Kandaşoğlu: 25
Necdet Takva: 65
Faruk Biner: 63
İzzet Çoban: 3
Hamdullah Koçhan: 2

Kullanılan Oy:
Geçersiz Oy:

14. Grup:
Zahir Kandaşoğlu: 72
Necdet Takva: 28
Faruk Biner: 32
İzzet Çoban: 16
Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy:
Geçersiz Oy:

15. Grup 1020 Numaralı Sandık:
Zahir Kandaşoğlu: 67
Necdet Takva: 45 
Faruk Biner:40
İzzet Çoban: 23
Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy: 179
Geçersiz Oy: 3

16. Grup:
Zahir Kandaşoğlu: 39
Necdet Takva: 47
Faruk Biner: 25
İzzet Çoban: 14
Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy:
Geçersiz Oy:

17. Grup:
Zahir Kandaşoğlu: 142
Necdet Takva: 102
Faruk Biner: 51
İzzet Çoban: 14
Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy:
Geçersiz Oy:

18. Grup 1024 Numaralı Sandık:
Zahir Kandaşoğlu: 59
Necdet Takva: 93
Faruk Biner: 11
İzzet Çoban: 3
Hamdullah Koçhan: 0

Kullanılan Oy: 166
Geçersiz Oy: 0

19. Grup1026 Numaralı Sandık:
Zahir Kandaşoğlu: 67
Necdet Takva: 65
Faruk Biner: 38
İzzet Çoban: 12
Hamdullah Koçhan: 2

Kullanılan Oy:
Geçersiz Oy:

19. Grup1027 Numaralı Sandık:
Zahir Kandaşoğlu: 61
Necdet Takva: 63
Faruk Biner: 39
İzzet Çoban: 13
Hamdullah Koçhan: 1

Kullanılan Oy:
Geçersiz Oy:

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