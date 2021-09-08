Van TSO'dan seçim açıklaması: 2 Yıla kadar seçim yok!
Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van Tso) seçimlerle alakalı bir basın metni yayınlandı. Açıklamada 2 yıla kadar herhangi bir seçim gündeminin bulunmadığı, erkenden yapılan seçim çalışmalarının ise kente zarar vereceği belirtilti.
Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van Tso) seçimlerle alakalı bir basın metni yayınlandı. Açıklamada 2 yıla kadar herhangi bir seçim gündeminin bulunmadığı, erkenden yapılan seçim çalışmalarının ise kente zarar vereceği belirtilti.
İşte Van TSO tarafından yapılan o açıklama:
Son günlerde Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerini gündeme taşıyarak meşguliyet oluşturulduğu kamuoyumuz tarafından bilinmektedir.
Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak seçilmiş tüm organlarımız ile birlikte, sadece üyelerimizin değil, şehrin bütün problemlerine çözüm sunmaya çalışarak, her insanına değer katmaya, onlara daha yaşanılır ve sorunlardan arındırılmış bir şehir sunmak için elimizden geleni yapmaya çalışmaktayız.
Kıymetli üyelerimiz ve Kamuoyumuz bilmelidir ki; Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri 5174 Sayılı Kanunun Organ Seçimleri Yönetmeliği çerçevesinde seçim takvimi esas alınarak gerçekleşecektir. Buna bağlı olarak da odamızın önümüzdeki 2 yıla yakın süreç içerisinde herhangi bir seçim gündemi bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.
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