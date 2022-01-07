Van TSO, 2021 yılında yüzde 105’lik başarı elde etti! ‘Türkiye'deki 21 mükemmeliyet merkezinden biriyiz’

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu, ‘2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı’ kapsamında yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcıları Fevzi Çeliktaş ve Şefik Eren, Yönetim Kurulu Üyeleri Veysel Parin, Ömer İnanç, Eren Görsel Görmen ve Necip Oflas katıldı. 2018-2021 yıllarında Van TSO tarafından yapılan çalışmalar, gerçekleşen projeler ve 2022 yılı hedeflerinin konuşulduğu toplantıda ilk konuşmayı Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva yaptı.

‘Türkiye'deki 21 mükemmeliyet merkezinden biriyiz’

Takva, pandemi sürecinde gerçekleştirdikleri çalışmalara, 2021 gelir ve gider rakamlarına ve daha birçok konuya değindi. Sözlerine 2021 gelir ve bütçelerini açıklayarak başlayan Takva, yüzde 105 oranında bir başarı elde ettiklerini belirtti. Takva, “Van Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye'de kendi kurumsal yapısını başarabilmiş ender odalardan biridir. Oldukça başarılı bir düzeydeyiz. Türkiye'deki 21 mükemmeliyet merkezinden biriyiz. Yine Türkiye'de hizmet standartlarını uluslararası düzeyde tanımlamış 5 tane TSO’dan biriyiz. 2020 yılında ön gördüğümüz TSO gelirleri 7 milyon 280 bin TL idi.

Giderlerimizin de bu oranda gerçekleşeceğini ön görmüştük. Yıl sonu itibariyle geldiğimiz noktada 7 milyon 715 bin 511.25 kuruş bir gelir elde ettik. Ve bu da bütün zamanların en iyi bütçe geliri düzeyine ulaştı. Yüzde 105.98 oranında bir başarı elde ettik. 2020 yılının başından Haziran 2021 yılına kadar bir kapanma süreci yaşadık. Buna rağmen yönetim kurulumuzun ön görüsü, çalışma arkadaşlarımızın performansı ile 7 milyon 280 bin TL olan yıllık toplam bütçede gelir kalemleri itibariyle yüzde 105.98 bir başarı elde ettik.

Gider kalemlerimiz itibariyle de yüzde 86.01 oranında bir giderimiz gerçekleşti. Toplam 6 milyon 261 bin 199.82 TL giderimiz söz konusu. Bu giderin 4 milyon civarı kümülatif toplamı cari giderlerdir. Bunun içinde sadece personel maaşları, onları sigorta, emekli sandığı, sağlık gibi giderleri var. Onun dışında yaklaşık 2 milyon TL de odanın diğer hizmetlerini yerine getirmek üzere bir harcama söz konusu olmuştur. Van'da çeşitli platformlarda faaliyet gösteren meslek odaları var. Biz de onlardan biriyiz. Bütün sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının aynı anlayışla kamuoyunu bilgilendirme, şeffaflık ilkesi çerçevesinde davranma zorunluluğu olduğu gerçeğini göz ardı etmemeli. Seçimle gelen meslek odalarının bu konuda daha hassas olmasını öncelemek gerekiyor” dedi.

‘9 belgeyi ücretsiz yaptık’

Pandemi sürecindeki çalışmalarına da değinen Takva, “Pandemi döneminde zorunlu belgeyi ücretsiz hale getirdik. 2022 bütçesinde de 4 tane daha ekledik. Toplam 9 tane zorunlu üyelerin alması gereken belgeyi ücretsiz hale getirdik. Pandemi döneminde nefes kredisi, işe devam kredisi, odalar birliği ve odaların bütçesi üzerinden oluşan fonlara çok doğrudan katkı sağlamamakla beraber birçok üyemizin yaklaşık 20 milyon TL kaynak kullanımına destek sağladık” diye konuştu.

‘4 tane proje yürütüyoruz’

Takva, projelerini de anlatarak, “4 tane proje yürütüyoruz. 2’si AB projesidir. Biri 2005 yılından beri AB Bilgi Merkezi projesidir. Çok büyük bir bütçe değil ama çok başarılı işler yapıyor. Avrupa İşletmeler Ağı diye kozme projesi var. Kadın Girişimciliği programı var. 100 kadını doğrudan destekleyecek bir çıktı olacak bundan. 20 kadının da kendi işini kurmasına yönelik bir faaliyet var. Araştırma Geliştirme ve İnovasyon projemiz var” şeklinde konuştu.

‘2 bin aileye destek sağladık’

2 bin aileye destek sağlandığını ifade eden Takva, “Oda bütçesinden hiç harcama yapmadan 2 bin aileye destek sağladık. Bunu özel girişimciler desteğiyle yaptık. Özellikle Başkale depremi döneminde çok aktif bir rol üstlendik. Bunu tamamıyla 2 gönüllü derneğin katkısıyla gerçekleştirdik. Yaklaşık 100 tane öğrencimize tablet desteği sağladık” dedi.

‘VOTAŞ süreci devam ediyor’

Takva, VOTAŞ sürecinin devam ettiğinin altını çizerek, “VOTAŞ süreci devam ediyor. Şu anda Van Asya Tarım Hayvancılık A.Ş. şirket adına satılmamış 750 civarında hisse var. Bir hisse 12 bin 650 TL, aldığımız fiyattır. 9 milyon civarındadır, belediye ve o şirketin ödemesi gereken para 5 milyon 300 bin TL’dir. Süreç devam ediyor. Hisselerin devredilmesi ve belediyeye olan paranın ödenmesi süreci de devam ediyor. VOTAŞ kendine bağımsız bir faaliyet olarak 180’e yakın ortağıyla çalışmalarını yürütüyor. Çok iyi bir iş yaptık, vicdanımız da rahat” diye aktardı.

‘4 bin genç çalışıyor’

Çağrı merkezlerinde 4 bin gencin çalıştığını belirten Takva, “Çağrı merkezlerinin bugün Van’da bulunmasının en büyük müsebbiplerinden biri Van TSO’dur. Bugün çağrı merkezlerinde 4 bin genç insan çalışıyor ve o süreç devam ediyor. Gittikçe de büyüyor. Gurur duyabileceğimiz iyi bir çalışmanın tarafı olduk” dedi.

‘Kapıköy Sınır Kapısı çok önemli bir yer’

Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcıları Fevzi Çeliktaş, Kapıköy Sınır Kapısı’nın önemine vurgu yaparak, “80 milyonluk bir ülke yanı başımızda ama ticaretimiz istenilen seviyelerde değil. Kapıköy Sınır Kapısı çok önemli bir yer. Bu anlamda karar vericilerin sahaya inmeleri, ithalata ve ihracata konu olan ürünleri sınır ticareti kapsamına almaları lazım” diye konuştu.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel