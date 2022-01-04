Van-Trabzon uçuşları bugün itibariyle başladı
Uçuş fiyatı ve sefer sayılarının açıklamasının ardından kentte birçok vatandaşın tepki gösterdiği Van-Trabzon uçuşları, bugün itibariyle başladı.
4 Ocak’ta başlanacağı duyurulur duyurulmaz kentte günlerce gündemde kalan Van-Trabzon uçuşları başladı. Türk Hava Yolları’nın markası AnadoluJet, bugün itibariyle Van-Trabzon uçuşlarına başladı. Uçuşlar, haftanın Salı ve Perşembe günleri yapılacak.
Bilet fiyatları açılışa özel olarak 99 TL’den başlıyor. Seferler, Van Ferit Melen Havalimanı'ndan saat 09.55'te, Trabzon Havalimanı'ndan ise saat 11.45'te düzenlenecek. Uçuşlar, ortalama 1 saat 10 dakika sürecek.
Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel
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|1. Man City
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