'Van Shopping Fest' heyecanı! Hedef, 400 bin turist

VAN Valiliği ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, yerel piyasanın canlandırılması için 15-29 Mart tarihinde 'Shopping Fest' adıyla alışveriş günleri düzenleniyor.

EKONOMİ 11.03.2022, 12:30

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen festivale İranlılar büyük ilgi gösteriyor. İranlı turistler nevruz bayramı öncesi yapılan 'Shopping Fest' için Van'a gelmeye başlarken, 2019 yılında 328 bin İranlı turist kente giriş yaptı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, tüm hazırlıkların yapılrdığını belirtirken, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ise 2 yıl aradan sonra düzenlenecek festivale bu yıl 400 bin turist beklediklerini söyledi.  Van'da, pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen 'Shopping Fest' alışveriş festivali için bu yıl çalışmalara başlandı. Kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, yerel piyasanın canlandırılması için 15-29 Mart tarihinde düzenlenecek olan festival için İranlı turistler kente gelmeye başladı. 15 gün sürecek festivalle turizm, yeme- içme, ulaşım, konaklama gibi birçok sektörün harekete geçirilmesi amaçlanıyor.

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen festival için 2019 yılında 328 bin İranlı turist kente giriş yaparken bu yıl 400 bin turistin gelmesi hedefleniyor. Alışveriş günleri kapsamında konserler, gösteriler ve resim sergileri gibi bir çok etkinlik de planlanıyor.

"HEYECANLA MİSAFİRLERİMİZİ BEKLİYORUZ"

Gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını belirten Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Önceki yıllarda düzenlediğimiz festivallerde günde 3-4 bin İranlı turist kente giriş yaparken, bu yıl sadece Kapıköy Sınır Kapısı'ndan günlük 5 bin kişinin giriş yapmasını bekliyoruz. Bu süreçte İranlı yetkililerle de görüştük ve Kapıköy Sınır Kapımızın daha uzun süre açık kalması için bir uzlaşmaya da vardık.

2 yıldır pandemi nedeniyle ilimize gelemeyen İranlı misafirlerimizin de bu yıl daha ciddi bir rağbet göstereceğini bekliyoruz. Biz bütün paydaşlarla bir araya gelerek gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Esnafımız ile birlikte heyecanla misafirlerimizi bekliyoruz. 15-29 Mart tarihleri arasında yapacağımız festivalde kentin bir çok yerinde etkinlikler yapılacak. Esnafımızın zor bir zaman geçirdiğini biliyoruz. Esnafımızın da gelen misafirlerimize Van misafirperverliğine yakışır bir şekilde davranmalarını bekliyoruz." dedi.

"HEDEF 20 GÜNDE 400 BİN TURİST"

Bu yıl 6'ncısını düzenleyecekleri alışveriş festivalinde hedeflerinin 400 bin İranlı turisti kente getirmek olduğunu söyleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (VAN TSO) Necdet Takva, "2018 yılında neredeyse 700 bin İranlının 1 aylık dönem içerisinde ilimizi ziyaret ettiği yönünde elimizde rakamsal değerler var. Bu yılda hedefimiz bu 20 günlük süre içerisinde 400 bin kişinin Hakkari'deki Esendere Sınır Kapısı, Ağrı'da Gürbulak Sınır Kapısı ve Van'daki Kapıköy Sınır Kapısılarımızdan giriş yapacağını umuyor ve alışveriş yapacağını bekliyoruz.

Bu festival bir öngörüydü, bu öngörünün bugün başarıya ulaştığını görmek, paydaşların sürece sahip olduğunu görmek bizlerde büyük bir mutluluk yarattı. Esnafımıza da bu süreçte çağrılarımız olacak. Şehrimize gelen yabancıların bizim misafirimiz olduğu gerçeğini bilmemiz lazım. Bu gerçeği hem fiyatlara yansıtarak hem de misafirperverlik anlamında, onları karşılarken ve uğurlarken göstereceğimiz nezaket çok önemlidir. Bu projenin başarılı ve sürdürülebilir olmasında temel yaklaşım bu olacak." dedi.DHA

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