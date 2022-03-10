Van Shopping Fest Başlıyor!

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Van ESOB) heyeti, esnafı ziyaret ederek Shopping Fest (Alışveriş Günleri) konusunda bilgilendirdi.

EKONOMİ 10.03.2022, 16:11
Van Shopping Fest Başlıyor!

15-29 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Van Shopping Fest (Alışveriş Günleri) kapsamında Cumhuriyet Caddesi’nde esnafı ziyaret eden Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van ESOB Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge ile beraberindekiler, festival hakkında bilgilendirme yaptı. Van TSO ve Van ESOB yetkilileri, esnafı indirim ve İranlı turistler konusunda duyarlı olmaya davet etti. İş yerlerine "İndirim Noktası" stickerları asılan esnaf, yapılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını belirterek, 15-29 Mart tarihleri arasında indirim yapacaklarını söyledi.

“Esnaf sürece dahil edildi”
Yapılan esnaf ziyareti ve festivalle ilgili açıklamalarda bulunan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, “Türkiye’nin en büyük alışveriş festivalinin arifesinde Van ESOB Başkanımız İsa Berge ve yönetim kurulumuz ile birlikte bugün bir farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Sabah erken saatlerde esnafımızı ziyaret ettik. Özellikle esnaf ve tacirimizin sürece dahil edilmesi ve bu süreçte indirimlerin yapılması, Van’ın meşhur misafirperverliğini hatırlatmak, onların sürece dahil olması adına bir çalışma yaptık” dedi.

“Maya tutmuştur”
Ziyaret ve indirim stickerlarının iş yerlerine asılması çalışmasının devam edeceğine işaret eden Takva, “Van Ticaret ve Sanayi Odasının 2015 yılında başlattığı festivalin bu yıl 6’ncısını gerçekleştiriyoruz. Bu ayın 15’inde saat 10.00’da kent dinamiklerinin katılımıyla bir kortej yürüyüşüyle süreç başlayacak. 20 gün boyunca farklı etkinliklerle bu süreci ilimize, bölgemize ve ülkemize değer katacak anlayışla zirveye taşıyacağız. Bu maya tutmuştur, dolayısıyla 2015 yılından bu yana sürdürdüğümüz çalışma bugün bütün çevreler tarafından sahiplenilmiş durumda” ifadelerini kullandı.

“Van’da hak ettiği yeri buldu”
Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge ise Van TSO’ya teşekkür ederek, “Yaklaşık 7 yıldır Van TSO öncülüğünde başlayan bu festival Van’da yerini buldu. Tüm kamu kurum ve kuruluşlar tarafından sahiplenildi. Her yıl nevruz ayında düzenlenen bu etkinliğin Van’a çok ciddi anlamda katkısı olduğunu, Van’ı bir turizm kentiyle bütünleştiren bir kavramla kabul gördüğünü görmekteyiz” diye konuştu.

“Festival çok önemli”
Koronavirüs salgını nedeniyle festivalin 2 yıl yapılmadığını aktaran Berge, “2 yıl boyunca ticaret tüm dünyaya kapalı olduğu için bizde de durum böyleydi. Kapıköy Sınır Kapımızın kapalı olması bu süreci daralttı, bu 2 yıl boyunca Van’ın ekonomisi ciddi anlamda sıkıntı yaşadı. Bu ekonomi sıkıntılarını gidermek adına, festival bizim için çok önemli. Van halkının bu festivale sahip çıkmasını umuyoruz” şeklinde konuştu.
Yapılan ziyaretlere; Van TSO Başkan yardımcıları Fevzi Çeliktaş ve Şefik Eren, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Değer ve Burak Gültepe ile Van ESOB Yönetim Kurulu üyeleri Kenan Akalın ve Çetin Karaduman da katıldı. İHA

#Van Shopping Fest #necdet takva #isa berge
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