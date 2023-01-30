Van sanayi kapasite raporunda 52. sırada

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2022 yılı Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerini göre en çok kapasite raporu düzenlenen 5 il, İstanbul (27 bin 417), Ankara (6 bin 510), Bursa (6 bin 327), İzmir (5 bin 895) ve Konya (3 bin 957) olurken, Van ise 275 kapasite raporuyla 52. sırada yer aldı.

EKONOMİ 30.01.2023, 09:38 30.01.2023, 09:45
Van sanayi kapasite raporunda 52. sırada

Sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayısı, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 8.27 artarak 3 milyon 871 bin 480 kişi oldu. TOBB verilerine göre Van'da sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayısı 8 bin 920 kişi olarak kayıtlara geçti.

TRB2 bölgesinde yer alan Van'da 275 kapasite raporu düzenlenirken, Bitlis'te 145, Muş'ta 114, Hakkâri'de ise 43 kapasite raporu düzenlendi. Sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayısı Van'da 8 bin 920 kişi, Bitlis'te 5 bin 668, Muş'ta 3 bin 754, Hakkâri'de ise 718 olarak kayıtlara geçti.

Van'da sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan 8 bin 920 kişinin 181'i mühendis, 223'ü teknisyen, 657's usta, 7 bin 258'i işçi, 588'i idariden oluşuyor. Bitlis'te sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan 145 bin kişinin 36'sı mühendis, 40'ı teknisyen, 367'sı usta, 4 bin 905'i işçi, 160'ı ise idariden oluşuyor.

Muş'ta sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan 114 kişinin 49'u mühendis, 48'i teknisyen, 247'si usta, 3 bin 218'i işçi, 171'i ise idariden oluşurken, Hakkari'de sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan 43 kişinin 39'u mühendis, 19'u teknisyen, 99'u usta, 521'i işçi, 33'ü ise idariden oluşuyor. Van'da en çok kodlanan ilk 5 ürün yiyecek hizmetleri, hazır beton, mıcır, tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; pamuktan örgü triko veya tığ işi kroşe, kazak, sweatshirt (s-shirt), süveter, yelek ve hırkalar, tekstil malzemeleri oldu.

Van'da en çok kodlanan 5 faaliyet ise, diğer dış giyim eşyaları imalatı, çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı, iç giyim eşyası imalatı, paketleme faaliyetleri ve diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri oldu. Bu raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 44,7'sinde 1-9, yüzde 39,2'sinde 10-49, yüzde 7,8'inde 50-99, yüzde 5.75'inde 100-249, yüzde 2.55'inde ise 250'den fazla çalışan bulunuyor. Geçen yıl sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre yüzde 8.27 artışla 3 milyon 871 bin 480'e yükseldi.

Geçerli raporlara göre istihdamın en fazla olduğu 5 il, İstanbul (790 bin 646), Bursa (325 bin 682), İzmir (259 bin 311), Kocaeli (232 bin 883) ve Ankara (223 bin 307) oldu.

En az çalışan bulunan son 5 il Iğdır (1064), Hakkâri (718), Ardahan (592), Tunceli (497) ve Bayburt (298) olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde sanayide en çok istihdam artışı sağlayan şehirler, yüzde 52.9 ile Bitlis, yüzde 44.27 ile Siirt, yüzde 39.63 ile Erzurum, yüzde 38.57 ile Şırnak ve yüzde 37.04 ile Ardahan oldu. Sanayide istihdam azalışının en çok olduğu şehirler, yüzde 26.27 düşüşle Yalova, yüzde 24.75 azalışla Bayburt, yüzde 15.35 gerilemeyle Kırıkkale, yüzde 11.4 düşüşle Karaman ve yüzde 11.09 azalışla Tunceli olarak belirlendi. Bölgeler bazında sanayi istihdamında artış yüzde 25.16 ile Kuzeydoğu Anadolu, yüzde 24.02 ile Ortadoğu Anadolu, yüzde 11.85 ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gerçekleşti.

Sanayi istihdam artışının en düşük olduğu bölgeler, yüzde 4.51 ile İstanbul, yüzde 6.84 ile Ege ve yüzde 7.13 ile Doğu Marmara olarak belirlendi. 2022 yılı sonu itibarıyla 1390 yabancı sermayeli firma kapasite raporu yaptırdı. Yabancı sermayeli firmaların üretim tesislerinin en çok olduğu kent İstanbul (255) oldu. Bu ili Kocaeli (183), İzmir (179), Bursa (84) ve Tekirdağ (71) takip etti.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (1)
Van 4 saat önce
İstenirse dünyanın sayılı zengin kentlerinden biri olur bu kadar net.
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