Van Sakatatçılar Çarşısı’nda işler kesat! Vatandaşlar artık sakatat da alamıyor 

Süt ürünlerine gelen zamlardan sonra et fiyatlarındaki pahalılık da vatandaşların cebini yakmaya devam ediyor. Son günlerde döviz kurunda yaşanan artıştan ciğer, yürek, kelle, böbrek, bacak, işkembe satan sakatatçılar da nasibini aldı. Genelde et fiyatlarındaki artıştan dolayı sakatata yönelen vatandaşlar, artık sakatat da alamıyor. Van'ın Akköprü Mahallesi’nde bulunan Sakatatçılar Çarşısı’nda durgun bir dönem yaşanıyor. Konuyla ilgili Wan Haber’e konuşan sakatatçılar iş yapamamaktan şikâyet ediyor.

‘Zam yapamadık’

Van'da sakatatçılık yapan Abdulkadir Tüzün, satışlara zam yapmadıklarını belirterek, “Ben aldığımız ürünlerden kar etmiyoruz. Bizim ürün alışlarımıza zam geldi, satışa herhangi bir zam yapamadık. Çünkü biliyoruz ki bu ürünlerin tüketimi azdır. Genelde dar gelirli insanları alır ama artık onlar da tüketemiyor” dedi.

‘Rağbet yok’

Tüzün, geçen yıllara oranla satışların daha az olduğunu dile getirerek, “Aslında bizim işimiz sezonluktur. Bu ürünler ağır olduğu için yazın tüketilmez, kışın tüketilir. Geçen senelere göre bu sezon satışlarımız çok düşük. Geçen yıllara oranla rağbet yok. 15 TL’ye aldığımız ürünü anca 16 TL’ye satıyoruz. O kazandığımız 1 lira da kar değil. Şu an ki durumumuz sadece ayakta durabilmek” diye konuştu.

‘Çok zor günler yaşıyoruz’

Yaklaşık 25 yıldır sakatatçılık yapan Ömer Baday, daha önce böylesi durgun bir döneme denk gelmediğini vurguladı. Baday, zor günler yaşadıklarının altını çizerek, “Şimdiye kadar hiç böyle bir duruma denk gelmedim. Geçen yıla göre 2 kat yüksek fiyata geliyor, satışlarımız yine aynı. Yüzde 100 bir zam ile bize geliyor ama biz yüzde 20 ile satıyoruz. Dana yağını 10 TL’ye alıyoruz, 12 TL’ye satıyoruz. Ciğeri 45 TL’ye alıp 45 TL’ye satıyoruz. Çok zor günler yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Fatma Polatcan / WanHaber.com