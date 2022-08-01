Van Otlu Peynirine il dışından yoğun talep

Van'ın önemli değerlerinden olan ve ilkbahar aylarında dağların yüksek kesimlerinde toplanan türlü otlarla sütün buluşmasıyla yapılan otlu peynir, Türkiye'nin her tarafından yoğun ilgi görüyor. Van'ın tescilli ürünü olan otlu peynir, haziran ayında taze bir şekilde evlerin bodrum katlarında veya serin yerlerde bekletiliyor. Burada bekletilen peynirlerin süzülmesinin ardından yüzde 30-35 civarında fire veriyor. Bir süre bekletilen peynirler ise daha sonra sezon itibariyle çarşı-pazardaki yerini alıyor. Son dönemlerde kalite bakımından 80 ila 100 lira arasında fiyatı değişen otlu peynir, kente gelen misafirlerce kilolar halinde hediyelik olarak alınıyor.

İHA muhabirine konuşan Tarihi Peynirciler Çarşısı esnafından Rüstem Apaydın, haziran ayında üretilen peynir fiyatının ilk olarak 40 ile 50 lira arasında olduğunu belirtti. Ancak fire veren peynirin daha sonra fiyatının arttığını ifade eden esnaf Apaydın, “Şu anda da bizim sattığımız fiyat 80-100 TL arasıdır. En çok Özalp ve Çatak ilçesinin Görentaş Mahallesi’nin peynirine ilgi duyuluyor. Bizim bu peynirimiz taze olarak satılmaz, salamura olarak satılır. Taze olarak satılmama sebebi brusella hastalığından dolayıdır. Peynir, yaklaşık 4 ay evlerin bodrum katında veya soğuk havada bekletilir. Bundan sonra piyasaya çıkarılıp satılır. Bekletme süresinde de peynir yüzde 35-40 fire verir. Bu yüzden fiyatlar da 80-100 TL arası fark ediyor” dedi.

“Gelen misafirler hediyelik götürüyor”

Bu yıl peynir üretiminde sorun olmadığını ve peynirin bol olduğuna dikkat çeken Apaydın, “Eskiden her aile kendine kilolarca peynir tutardı. Şimdi çekirdek aile olduğu için hiç kimse peynir tutmuyor. Herkes kilo işi peynir alıyor. Şimdi ilgi az fakat hediyelik olarak tercih ediliyor. Van’a gelen yerli veya yabancı turistler ‘çam sakızı çoban armağanı’ olarak hediye götürüyorlar. Bundan dolayı şehir dışına satışımız var. Tüm illerden talep var. Buraya gelen misafirler hediyelik götürüyor veya kargo yapıp gönderiyoruz” diye konuştu.

Mehmet Tefik Ayık isimli esnaf ise son dönemde otlu peynirin hediyelik olarak satıldığını belirterek, internet satışların peynir fiyatlarını etkilediğini kaydetti.İHA