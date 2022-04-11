Van Otlu Peyniri, cep yakıyor

Van ve çevresinde doğal olarak yetişen bitkilerin karışımıyla elde edilen meşhur otlu peynirin fiyatı tavan yaptı. Kilogram fiyatı 120 TL'ye ulaşan otlu peynir, sofralarda adet lüks yiyecek duruma geldi. İlkbahar aylarında taze olarak elde edilen, yaz sezonu boyunca küplere konularak toprağa gömülen Van Otlu Peyniri, Türkiye'nin birçok yerinden sipariş edilmeye devam ediyor.

Van'ın önemli değerlerinden olan ve yaz aylarında dağların yüksek kesimlerinde toplanan türlü otlarla sütün buluşmasıyla yapılan otlu peynir, kış aylarında da tüketilmek üzere küp peyniri olarak satışa sunuluyor. Van'ın tescilli ürünü olan otlu peynir, artan talep üzerine fiyatı da yükseldi.

Özellikle geçtiğimiz yılın kurak geçmesinden kaynaklı, üretimi az olan ve son yılların en yüksek fiyatını bulan otlu peynir, adeta cep yakıyor. Çoğunluğu kırsal kesimlerde elde edilen ve yöre halkının önemli geçim kaynaklarından olan Van Kahvaltısı'nın vazgeçilmezlerinden otlu peynir, son yılların en yüksek fiyatını buldu. Peynirci esnafı, kırsal kesimlerdeki peynir üreticilerinin, kuraklıktan olumsuz yönde etkilendiğini, o yüzden de peynirin geçmiş yıllara göre çok az geldiğini ifade ettiler.

Üretim az olmasından kaynaklı peynir fiyatları tavan yaparken, en kaliteli peynir 120 liradan satışa sunulurken, 110 ile 115 liraya satılan peynirler de bulunuyor.

"EN İYİ PEYNİRİN KİLOGRAM FİYATI 120 LİRAYI BULDU"

Konuyla ilgili görüşlerini gazetemize paylaşan peynirci esnafı, "Van otlu peyniri, yaylalardan ve kırsal kesimlerden geliyor. Geçtiğimiz yıl bilindiği gibi çok kurak geçti. Bunun etkisiyle peynir az gelmeye başladı. O yüzden de fiyatlar bu kadar yükseldi. Köylüler peyniri, çeşidine göre farklı fiyata satıyor. Toplama peynirin kilogram fiyatı 110- ile 120 lira arası satılıyor.

Bu fiyat ise müşterilerimize çok yüksek geliyor ve bizden peynir alamıyorlar. Önceki yılların bu dönemlerinde işlerimizin en yoğun olduğu dönem iken, bu yıl fiyatlardan dolayı peynir çok az geliyor. Haliyle bizim de işlerimiz düşüyor. Bu yıl peynirin fiyatı çok yüksek. En iyi peynirin kilogram fiyatı 120 lirayı buldu. Bu yıl beklenen yağış oldu. Umarım üretim fazla olur ve peynirler düşük fiyata satılır" ifadelerini kullandılar. Öte yandan taze peynirin kilogramı ise 50-60 TL arasında satışa sunuluyor.

Bölgegazetesi