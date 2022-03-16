Van Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı kapılarını açtı

Van’da İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından düzenlenen ‘Van Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı’ kapılarını ziyaretçilere açtı.

EKONOMİ 16.03.2022, 18:36
Van Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı kapılarını açtı

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuara Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bazı kurum, STK ve siyasi parti temsilcileri, firma sahipleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından konuşan Vali Bilmez, nevruz nedeniyle İran’da üç haftalık bir tatilin olduğunu ifade ederek, “İran’dan ciddi anlamda kentimize misafir gelmektedir.

2015 yılından beri kentimizdeki bütün esnaf, tüccar, STK, meslek odaları, kamu kuruluşları ve belediyeler el ele verip bir alışveriş kültürünü oturttular. Bu festival kapsamında İpekyolu Expo Fuarcılık da boş durmadı ve Mobilya ve Evliliğe Hazırlık Fuarı düzenledi. Bana göre anlamlı oldu. Çünkü kent nüfusumuzun yüzde 64’ü 30 yaşın altında. Tam evlilik ve yuva kuracağı, hazırlık yapacağı güzel tespit edilmiş. İnşallah hem yer alan firmalarımız hem de vatandaşlarımız bu fuarda umduklarını bulacaklar.

Bu fuar inşallah gençlerimizin evlenmesine, yuva kurmasına vesile olur. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyor, fuarın kentimize, bölgemize, firma sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mobilya ve Evlilik Hazıkları Fuarı Koordinatörü Kemal Ulak’ın konuşmasının ardından Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yerel kıyafetlerin modernize defilesi yapıldı. Defilenin ardından stantları gezen Vali Bilmez ve protokol, firma yetkililerine bol kazanç diledi.
Fuarda bir açıklamada bulunan İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yetkilisi Veysi Uygun ise fuarda ilk defa bu yıl hem mobilya hem de evlilik hazırlıklarını bir arada düzenlediklerini ifade ederek, “Fuarımızda 60 firma yer alıyor.

5 gün boyunca devam eden fuarımızın renkli geçeceğini düşünüyorum. Günlük defilelerimiz olacak. Firmalarımız konsepti genelde beyaz eşya, ev eşyası, hediyelik eşya, kısacası bir evi sermek için ne gerekiyorsa fuarımızda mevcut. Bunun yanında cumartesi günü ünlü sanatçı Tuğba Özay konserimiz olacak. Fuarımızın son gününde ise ziyaretçilerimize yönelik hediye çekilişimiz olacak. Bu anlamda tüm halkımızı fuarımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Firma sahipleri ise ilk gün olmasına rağmen katılımın iyi olduğunu belirterek, herkesi fuara beklediklerini söylediler.

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