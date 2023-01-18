Van konut satışında zirvede!

TÜİK Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Muş'ta 429 konut, Bitlis'te bin 11, Hakkâri'de ise 72 konut satış sonucu el değiştirdi. Van'da ise Aralık ayında bin 309 konut satışı yapıldı. TÜİK'in verilerine göre Aralık ayında konut satışları atarken, bölge illeri arasında en çok konut yine Van'da satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van'da Ocak ayında 449, Şubat ayında 559, Mart ayında 642, Nisan ayında 621, Mayıs ayında 597, Haziran ayında 887, Temmuz ayında 532, Ağustos ayında 740, Eylül ayında 764, Ekim ayında 665, Kasım ayında 732 konut, Aralık ayında ise bin 309 satılarak el değiştirdi.

Van'da 2022 yılında 8 bin 497 konut satılırken, Muş'ta 2022 yılında 3 bin 40 konut satıldı. Bitlis'te 2022 yılında 4 bin 208 konut satılırken, Hakkâri'de ise 2022 yılında 910 konut satış sonucu el değiştirdi.

VAN, BÖLGEDE KONUT SATIŞINDA ZİRVEDE

Ocak ayında Muş'ta 217, Bitlis'te 224, Hakkâri'de 31 konut satılırken, Şubat ayında Muş'ta 193, Bitlis'te 177, Hakkâri'de 40 konut satış sonucu el değiştirdi.

Mart ayında, Muş'ta 244 konut, Bitlis'te 263, Hakkâri'de ise, 505 konut satış sonucu el değiştirirken, Nisan ayında ise, Muş'ta 182 konut, Bitlis'te 237, Hakkâri'de ise 25 konut satış sonucu el değiştirdi.

Mayıs ayında Muş'ta 187 konut, Bitlis'te 255, Hakkâri'de ise 21 konut satış sonucu el değiştirirken, Haziran ayında Muş'ta 234 konut, Bitlis'te 362, Hakkâri'de ise 40 konut satış sonucu el değiştirdi.

Temmuz ayında, Muş'ta 252, Bitlis'te 255, Hakkâri'de 31 konut satış sonucu el değiştirirken, Ağustos ayında ise, Muş'ta 346, Bitlis'te 392, Hakkâri'de 41 konut satış sonucu el değiştirdi.

Eylül ayında Muş'ta 346, Bitlis'te 392, Hakkâri'de 41 konut satış sonucu el değiştirirken, Ekim ayında ise Muş'ta 212, Bitlis'te 332, Hakkâri'de 30 konut satış sonucu el değiştirdi.

Kasım ayında, Van'da 732, Muş'ta 273, Bitlis'te 407, Hakkâri'de ise 34 konut satış sonucu el değiştirirken, Aralık ayında ise Van'da bin 309, Muş'ta 429, Bitlis'te bin 11, Hakkâri'de 72 konut satış sonucu el değiştirdi.

TÜRKİYE GENELİNDE 2022 YILINDA 1 MİLYON 485 BİN 622 KONUT SATILDI

Konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre %0,4 azalarak 1 milyon 485 bin 622 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 259 bin 654 konut satışı ve %17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 126 bin 166 konut satışı ve %8,5 pay ile Ankara, 83 bin 502 konut satışı ve %5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 468 konut ile Ardahan, 910 konut ile Hakkari ve 956 konut ile Bayburt oldu. Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 azalarak 207 bin 963 oldu. Konut satışlarında İstanbul 36 bin 744 konut satışı ve %17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 16 bin 365 konut satışı ve %7,9 pay ile Ankara, 11 bin 168 konut satışı ve %5,4 pay ile Antalya izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 58 konut ile Ardahan oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 21 BİN 796 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %51,8 azalış göstererek 21 bin 796 oldu. 2022 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yıla göre %4,8 azalışla 280 bin 320 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı Aralık ayında %10,5, 2022 yılında %18,9 olarak gerçekleşti. Aralık ayındaki ipotekli satışların, 6 bin 971'i; 2022 yılındaki ipotekli satışların ise 77 bin 141'i ilk el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde diğer konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 artarak 186 bin 167 oldu. 2022 yılında gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yıla göre %0,7 artışla 1 milyon 205 bin 302 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı Aralık ayında %89,5, 2022 yılında %81,1 olarak gerçekleşti.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 77 BİN 889 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 artarak 77 bin 889 oldu. İlk el konut satışları 2022 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,3 azalışla 460 bin 79 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el satışların payı Aralık ayında %37,5, 2022 yılında %31,0 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,1 azalış göstererek 130 bin 74 oldu. İkinci el konut satışları 2022 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,5 azalışla 1 milyon 25 bin 543 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı Aralık ayında %62,5, 2022 yılında %69,0 oldu.

Van Bölge Gazetesi