Van, istihdamda en düşük iller arasında

TÜİK'in verilerine göre, Van nüfusu bir önceki yıla göre 12 bin 266 azalırken, 2022 yılında Van'ı nüfusu 1 milyon 128 bin 749 olarak kayıtlara geçti. Van'da nüfusun 575 bin 453'ü erkeklerden oluşurken, 553 bin 296'sı ise kadınlardan oluşuyor. Van'ın 1 milyon 127 bin 749 kişilik nüfusu yüzde olarak %50,98 erkekler, %49,02 kadınlardan oluşuyor.

TÜİK'in verilerine göre en düşük kadın istihdam oranı %14,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde gerçekleşirken, bu bölgeyi %15,9 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır), %19,6 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri) izledi. Yine en düşük erkek istihdam oranı %46,7 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde gerçekleşirken, bu bölgeyi %54,2 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) ve TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri) izledi. Yüzölçümü 21 bin 334 km2 olan Van'da kilometrekareye 53 insan düşerken, Van'ın nüfus yoğunluğu 53/km2 olarak kayıtlara geçti.

VAN'IN NÜFUSU DAĞILIMI

Verilere göre İpekyolu ilçesinin nüfusu 348 bin 46 olurken, bu nüfusun 173 bin 236'sı erkeklerken, 174 bin 810'u ise kadınlar oluşuyor. Erciş'in nüfusu 2022 yılı sonu itibariyle 171 bin olarak kayıtlara geçerken, bu nüfusun 88 bin 193'ü erkeklerden, 82 bin 807'si ise kadınlardan oluşuyor. Tuşba ilçesinin nüfusu 163 bin 301 olurken, bu nüfusun 84 bin 62'sini erkekler, 79 bin 239'u ise kadınlar oluşturuyor. Edremit'in nüfusu 127 bin 819 olurken, bu nüfusu 63 bin 853'ü erkeklerden, 63 bin 966'sı ise kadınlardan oluşuyor.

Özalp'ın nüfusu 59 bin 851 olurken, bu nüfusun 31 bin 86'sını erkekler, 28 bin 765'ni ise kadınlar oluşturuyor. Çaldıran'ın nüfusu 58 bin 635 olurken, bu nüfusun 30 bin 549'u erkeklerden, 28 bin 86'sı ise kadınlardan oluşuyor. Muradiye ilçesinin nüfusu 45 bin 718 olarak kayıtlara geçerken, bu nüfusun 23 bin 543'ü erkeklerden, 22 bin 175'i kadınlardan oluşuyor.

Başkale'nin nüfusu 44 bin 168 olurken, bu nüfusun 23 bin 782'si erkeklerden, 20 bin 386'ı kadınlardan oluştu. Gürpınar'ın nüfusu 2022 yılı sonu itibariyle 31 bin 865 olurken, bu nüfusun 16 bin 733'ü erkeklerden, 15 bin 132'si ise kadınlardan oluşuyor. Gevaş'ın nüfusu 26 bin 198 olurken, bu nüfusun 13 bin 566'sı erkeklerden, 13 bin 352'si ise kadınlardan oluşuyor.

Saray ilçesinin nüfusu 19 bin 471 olurken, bu nüfusun 10 bin 316'sı erkeklerden, 9 bin 155 ise kadınlardan oluştu. Çatak ilçesinin nüfusu 18 bin 462 olarak kayıtlara geçerken, bu nüfusun 9 bin 764'ü erkeklerden, 8 bin 698'i ise kadınlardan oluştu. Van'ın Bahçesaray ilçesinin nüfusu ise 13 bin 495 olurken, bu nüfusun 6 bin 770'i erkeklerden, 6 bin 725'i ise kadınlardan oluştu.

Van Bölge Gazetesi