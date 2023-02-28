Van'ın ithalat ve ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü, Van'da Ocak ayında ihracatın 2,2 milyon dolar, ithalatın ise 1,6 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre TRB2 Van, Muş ve Hakkâri illerinde ihracat artarken, Bitlis'te ise azaldı. Van ve bölge illerinde ithalat ise arttı. Van'da ihracat %0,5 artarak 2,2 milyon dolar, ithalat %117,1 artarak 1,6 milyon dolar olurken, Muş'ta ihracat %194,7 artarak 25,5 milyon dolar, ithalat %176,1 artarak 12,1 milyon dolar oldu.

Bitlis'te ihracat %51,2 azalarak 0,7 milyon dolar, ithalat %892 aratarak 0,03 milyon dolar olurken, Hakkari'de ihracat %40,8 artarak 7,8 milyon dolar, ithalat %390,4 artarak 10,2 milyon dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar, ithalat %20,7 artarak 33 milyar 606 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Ocak ayında %8,4 artarak 16 milyar 708 milyon dolardan, 18 milyar 105 milyon dolara yükseldi. Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %8,1 artarak 18 milyar 408 milyon dolardan, 19 milyar 891 milyon dolara yükseldi. Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %38,4 artarak 10 milyar 290 milyon dolardan, 14 milyar 237 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak ayında %63,0 iken, 2023 Ocak ayında %57,6'ya geriledi. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Ocak ayında imalat sanayinin payı %93,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Ocak ayında ara mallarının payı %80,3, sermaye mallarının payı %11,0 ve tüketim mallarının payı %8,7 oldu. Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı.

Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 826 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 186 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 43 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 954 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 916 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,6'sını oluşturdu.

VAN'DA İHRACAT VE İTHALAT ARTTI

Bölge illeri arasında Van, Hakkâri, Muş'ta ihracat artarken, Bitlis'te ise azaldı. Yine bölge illeri Van Bitlis'te, Hakkâri ve Muş'ta ithalat arttı. Van'da Aralık ayında, ihracat %4,2 artarak 2,7 milyon dolar, ithalat %22,7 azalarak 1,7 milyon dolar olurken, Ocak ayında Van'da ihracat %0,5 artarak 2,2 milyon dolar, ithalat %117,1 artarak 1,6 milyon dolar oldu.

Muş'ta Aralık ayında, ihracat %34,6 artarak 22,4 milyon dolar, ithalat %207,2 artarak 25,0 milyon dolar olurken, Ocak ayında ihracat %194,7 artarak 25,5 milyon dolar, ithalat %176,1 artarak 12,1 milyon dolar oldu. Bitlis'te Aralık ayında, ihracat %75,4 artarak 0,6 milyon dolar, ithalat %66,1 azalarak 0,08 milyon dolar olurken, Ocak ayında ise, ihracat %51,2 azalarak 0,7 milyon dolar, ithalat %892 aratarak 0,03 milyon dolar oldu.

Hakkâri'de Aralık ayında, Hakkâri'de ihracat %177 artarak 9,9 milyon dolar, ithalat %84,3 artarak 6,1 milyon dolar olurken, Ocak ayında ise ihracat %40,8 artarak 7,8 milyon dolar, ithalat %390,4 artarak 10,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Van Bölge Gazetesi