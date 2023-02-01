Van'ın ithalat ve ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü, Van'da Aralık ayında ihracatın 2,7 milyon dolar, ithalatın ise 1,7 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre TRB2 Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri illerinde ihracat artarken, Van ve Bitlis'te ithalat azalırken, Hakkâri ve Muş ise arttı.

Van'da ihracat %4,2 artarak 2,7 milyon dolar, ithalat %22,7 azalarak 1,7 milyon dolar olurken, Muş'ta ihracat %34,6 artarak 22,4 milyon dolar, ithalat %207,2 artarak 25,0 milyon dolar oldu. Bitlis'te ihracat %75,4 artarak 0,6 milyon dolar, ithalat %66,1 azalarak 0,08 milyon dolar olurken, Hakkâri'de ihracat %177 artarak 9,9 milyon dolar, ithalat %84,3 artarak 6,1 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,0 artarak 22 milyar 910 milyon dolar, ithalat %12,2 artarak 32 milyar 612 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,9 artarak 254 milyar 172 milyon dolar, ithalat %34,0 artarak 363 milyar 711 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Aralık ayında %2,7 artarak 20 milyar 875 milyon dolardan, 21 milyar 437 milyon dolara yükseldi.

Aralık ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %0,5 artarak 21 milyar 591 milyon dolardan, 21 milyar 704 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Aralık ayında 267 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %1,6 artarak 43 milyar 142 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %98,8 oldu.

Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %42,0 artarak 6 milyar 832 milyon dolardan, 9 milyar 701 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Aralık ayında %76,5 iken, 2022 Aralık ayında %70,3'e geriledi. Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı %137,0 artarak 46 milyar 211 milyon dolardan, 109 milyar 539 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Aralık döneminde %83,0 iken, 2022 yılının aynı döneminde %69,9'a geriledi.

VAN'DA İHRACAT ARTTI, İTHALAT AZALDI

Bölge illeri arasında Van, Hakkâri, Muş ve Bitlis'te ihracat artarken, yine bölge illerinde Van ve Bitlis'te ithalat azalırken, Hakkâri ve Muş'ta ise arttı. Van'da Kasım ayında ihracat %4,1 artarak 2,7 milyon dolar, ithalat %29,4 azalarak 1,7 milyon dolar olurken, Aralık ayında ise, ihracat %4,2 artarak 2,7 milyon dolar, ithalat %22,7 azalarak 1,7 milyon dolar oldu.

Muş'ta Kasım ayında ihracat %25,7 artarak 22,4 milyon dolar, ithalat %67,5 artarak 25,0 milyon dolar olurken, Aralık ayında ise, ihracat %34,6 artarak 22,4 milyon dolar, ithalat %207,2 artarak 25,0 milyon dolar oldu.

Bitlis'te Kasım ayında ihracat %43,0 artarak 0,6 milyon dolar, ithalat %194,6 azalarak 0,08 milyon dolar olurken, Aralık ayında ise, ihracat %75,4 artarak 0,6 milyon dolar, ithalat %66,1 azalarak 0,08 milyon dolar oldu. Hakkâri'de Kasım ayında ihracat %63,9 artarak 9,9 milyon dolar, ithalat %45,7 artarak 6,1 milyon dolar olurken, Aralık ayında ise, Hakkâri'de ihracat %177 artarak 9,9 milyon dolar, ithalat %84,3 artarak 6,1 milyon dolar oldu.

Van Bölge Gazetesi