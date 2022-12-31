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Van'ın ithalat ve ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayında Van'da gerçekleştirilen ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı. Van'da Kasım ayında ihracat %4,1 artarak 2,7 milyon dolar olurken, ithalat ise %29,4 azalarak 1,7 milyon dolar oldu.

EKONOMİ 31.12.2022, 08:57
Van'ın ithalat ve ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü, Van'da Kasım ayında ihracatın 2,7 milyon dolar, ithalatın ise 1,7 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre TRB2 Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri illerinde ihracat artarken, Hakkâri hariç diğer illerde ithalat ise azaldı. Van'da ihracat %4,1 artarak 2,7 milyon dola olurken, ithalat %29,4 azalarak 1,7 milyon dolar oldu.

Muş'ta ise ihracat %25,7 artarak 22,4 milyon dolar olurken, ithalat %67,5 artarak 25,0 milyon dolar oldu. Bitlis'te ihracat %43,0 artarak 0,6 milyon dolar olurken, ithalat %194,6 azalarak 0,08 milyon dolar oldu. Hakkâri'de ihracat %63,9 artarak 9,9 milyon dolar olurken, ithalat %45,7 artarak 6,1 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 artarak 21 milyar 900 milyon dolar, ithalat %14,0 artarak 30 milyar 656 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,9 artarak 231 milyar 295 milyon dolar, ithalat %36,6 artarak 331 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleşti. Özel ticaret sistemine göre, 2022 yılı Kasım ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 azalarak 20 milyar 58 milyon dolar, ithalat %9,1 artarak 28 milyar 299 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında dış ticaret açığı %46,7 artarak 5 milyar 616 milyon dolardan, 8 milyar 240 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Kasım ayında %78,3 iken, 2022 Kasım ayında %70,9'a geriledi. Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,4 artarak 214 milyar 476 milyon dolar, ithalat %33,5 artarak 311 milyar 463 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı %137,8 artarak 40 milyar 793 milyon dolardan, 96 milyar 987 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Kasım döneminde %82,5 iken, 2022 yılının aynı döneminde %68,9'a geriledi.

VAN'DA İHRACAT ARTTI, İTHALAT AZALDI

Bölge illeri arasında Van, Hakkâri, Muş ve Bitlis'te ihracat artarken, yine bölge illerinde Van, Muş, Bitlis'te ithalat azalırken, Hakkari'de ise arttı. Van'da Ekim ayında ihracat %39,9 artarak 2,6 milyon dolar, ithalat %49 azalarak 1,2 milyon dolar olurken, Kasım ayında ise ihracat %4,1 artarak 2,7 milyon dolar, ithalat %29,4 azalarak 1,7 milyon dolar oldu.

Muş'ta Ekim ayında ihracat %274,7 artarak 32,4 milyon dolar, ithalat %122,5 artarak 26,2 milyon dolar olurken, Kasım ayında ihracat %25,7 artarak 22,4 milyon dolar, ithalat %67,5 artarak 25,0 milyon dolar oldu. Bitlis'te Ekim ayında ihracat %47,6 azalarak 0,2 milyon dolar, ithalat %86 artarak 0,09 milyon dolar olurken, Kasım ayında ise ihracat %43,0 artarak 0,6 milyon dolar, ithalat %194,6 azalarak 0,08 milyon dolar oldu.

Hakkâri'de Ekim ayında ihracat %129,9 artarak 11,8 milyon dolar, ithalat %1,7 azalarak 6,8 milyon dolar olurken, Kasım ayında ihracat %63,9 artarak 9,9 milyon dolar, ithalat %45,7 artarak 6,1 milyon dolar oldu.

Van Bölge Gazetesi

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