Van'ın ithalat ve ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü, Van'da Ekim ayında ihracatın 2,6 milyon dolar, ithalatın ise 1,2 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre TRB2 Van, Muş, Bitlis, illeri arasında Van'da ihracat artarken, diğer illerde ise azaldı. TÜİK'in verilerine göre yine bölge illeri içerisinde Van ve Hakkâri'de ithalat azalırken, Muş ve Bitlis'te ise arttı.

Van'da ihracat %39,9 artarak 2,6 milyon dolar, %49 azalarak 1,2 milyon dolar olurken, Muş'ta ihracat %274,7 artarak 32,4 milyon dolar, ithalat %122,5 artarak 26,2 milyon dolar oldu. Bitlis'te ihracat %47,6 azalarak 0,2 milyon dolar, ithalat %86 artarak 0,09 milyon dolar olurken, Hakkâri'de 129,9 artarak 11,8 milyon dolar, ithalat %1,7 azalarak 6,8 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,0 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalat %31,4 artarak 29 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,4 artarak 209 milyar 394 milyon dolar, ithalat %39,4 artarak 300 milyar 443 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Özel ticaret sistemine göre, 2022 yılı Ekim ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 azalarak 19 milyar 504 milyon dolar, ithalat %27,3 artarak 27 milyar 498 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında dış ticaret açığı %332,7 artarak 1 milyar 847 milyon dolardan, 7 milyar 994 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ekim ayında %91,4 iken, 2022 Ekim ayında %70,9'a geriledi.

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,9 artarak 194 milyar 417 milyon dolar, ithalat %36,6 artarak 283 milyar 163 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı %152,3 artarak 35 milyar 177 milyon dolardan, 88 milyar 746 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Ekim döneminde %83,0 iken, 2022 yılının aynı döneminde %68,7'ye geriledi.

VAN'DA İHRACAT ARTTI, İTHALAT AZALDI

Bölge illeri arasında Van, Hakkâri ve Muş'ta ihracat artarken, Bitlis'te ise azaldı. Yine bölge illerinde Van ve Hakkâri'de ithalat azalırken, Muş ve Bitlis ise arttı. Van'da Eylül ayında ihracat %8,1 azalarak 2,7 milyon dolar, ithalat %189,0 azalarak 0,8 milyon dolar olurken, Ekim ayında ihracat %39,9 artarak 2,6 milyon dolar, ithalat %49 azalarak 1,2 milyon dolar oldu.

Muş'ta Eylül ayında ihracat %163,5 artarak 30,6 milyon dolar, ithalat %81 artarak 38,7 milyon dolar olurken, Ekim ayında ihracat %274,7 artarak 32,4 milyon dolar, ithalat %122,5 artarak 26,2 milyon dolar oldu. Bitlis'te Eylül ayında ihracat %53,4 azalarak 0,7 milyon dolar, ithalat %78,1 artarak 0,07 milyon dolar olurken, Ekim ayında ihracat %47,6 azalarak 0,2 milyon dolar, ithalat %86 artarak 0,09 milyon dolar oldu. Hakkâri'de Eylül ayında, ihracat %28,2 artarak 5,9 milyon dolar, ithalat %46,0 artarak 12,1 milyon dolar olurken, Ekim ayında ihracat %129,9 artarak 11,8 milyon dolar, ithalat %1,7 azalarak 6,8 milyon dolar oldu.

Van Bölge Gazetesi