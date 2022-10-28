Van'ın ithalat ve ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayında Van'da gerçekleştirilen ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı. Van'da Eylül ayında 2,7 milyon dolarlık ihracat yapılırken, 0,8 milyon dolarlık ithalat yapıldı.

EKONOMİ 28.10.2022, 10:42
Van'ın ithalat ve ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü, Van'da Eylül ayında ihracatın 2,7 milyon dolar, ithalatın ise 0,8 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre TRB2 Van, Muş, Bitlis, illerinde ihracat azalırken, Hakkâri'de ise arttı. Yine verilere göre Van'da ithalat azalırken, diğer illerde ise arttı.

Van'da ihracat %8,1 azalarak 2,7 milyon dolar, ithalat %189,0 azalarak 0,8 milyon dolar olurken, Muş'ta ihracat %163,5 artarak 30,6 milyon dolar, ithalat %81 artarak 38,7 milyon dolar oldu.

Bitlis'te ihracat %53,4 azalarak 0,7 milyon dolar, ithalat %78,1 artarak 0,07 milyon dolar olurken, Hakkâri'de ihracat %28,2 artarak 5,9 milyon dolar, ithalat %46,0 artarak 12,1 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2 artarak 22 milyar 612 milyon dolar, ithalat %38,1 artarak 32 milyar 208 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,0 artarak 188 milyar 152 milyon dolar, ithalat %40,4 artarak 271 milyar 249 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,8 artarak 175 milyar dolar, ithalat %37,7 artarak 225 milyar 674 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı %142,0 artarak 33 milyar 330 milyon dolardan, 80 milyar 674 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Eylül döneminde %82,1 iken, 2022 yılının aynı döneminde %68,4'e geriledi.

VAN'DA İHRACAT VE İTHALAT AZALDI

Bölge illeri arasında Van, Muş ve Bitlis'te ihracat azalırken, Hakkari'de ise arttı. Yine bölge illerinde Van'da ithalat azalırken, Muş, Bitlis ve Hakkari'de arttı. Van'da Ağustos ayında ihracat %44,6 azalarak 1,4 milyon dolar, ithalat %32,6 azalarak 1,4 milyon dolar olurken, Eylül ayında ihracat %8,1 azalarak 2,7 milyon dolar, ithalat %189,0 azalarak 0,8 milyon dolar oldu.

Muş'ta Ağustos ayında ihracat %58,6 azalarak 19,1 milyon dolar, ithalat %72 artarak 30,0 milyon dolar olurken, Eylül ayında ihracat %163,5 artarak 30,6 milyon dolar, ithalat %81 artarak 38,7 milyon dolar oldu. Bitlis'te Ağustos ayında ihracat %29,7 azalarak 0,4 milyon dolar, ithalat %82 artarak 0,1 milyon dolar olurken, Eylül ayında ihracat %53,4 azalarak 0,7 milyon dolar, ithalat %78,1 artarak 0,07 milyon dolar oldu. Hakkari'de Ağustos ayında ihracat %36,1 artarak 10,6 milyon dolar, ithalat %24,7 artarak 8,2 milyon dolar olurken, Eylül ayında ise, ihracat %28,2 artarak 5,9 milyon dolar, ithalat %46,0 artarak 12,1 milyon dolar oldu.

Van Bölge Gazetesi

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