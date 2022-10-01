Van'ın ithalat ve ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü, Van'da Ağustos ayında ihracatın 1,4 milyon dolar, ithalatın ise 1,4 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkâri illerinde ihracat azaldı. Yine verilere göre Van'da ithalat azalırken, diğer illerde ise arttı.

Van'da ihracat %44,6 azalarak 1,4 milyon dolar, ithalat %32,6 azalarak 1,4 milyon dolar olurken, Muş'ta ihracat %58,6 azalarak 19,1 milyon dolar, ithalat %72 artarak 30,0 milyon dolar oldu. Bitlis'te ihracat %29,7 azalarak 0,4 milyon dolar, ithalat %82 artarak 0,1 milyon dolar olurken, Hakkari'de ihracat %36,1 artarak 10,6 milyon dolar, ithalat %24,7 artarak 8,2 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,1 artarak 21 milyar 337 milyon dolar, ithalat %40,4 artarak 32 milyar 531 milyon dolar olarak gerçekleşti.

VAN'DA İHRACAT VE İTHALAT AZALDI

Bölge illeri arasında Van, Muş ve Bitlis'te ihracat azalırken, Hakkari'de ise arttı. Yine bölge illerinde Van ve Muş'ta ithalat azalırken, Bitlis ve Hakkari'de arttı.

Van'da Ağustos ayında ihracat %44,6 azalarak 1,4 milyon dolar, ithalat %32,6 azalarak 1,4 milyon dolar oldu. Muş'ta ihracat %58,6 azalarak 19,1 milyon dolar, ithalat %72 artarak 30,0 milyon dolar oldu. Bitlis'te ihracat %29,7 azalarak 0,4 milyon dolar, ithalat %82 artarak 0,1 milyon dolar oldu. Hakkari'de ihracat %36,1 artarak 10,6 milyon dolar, ithalat %24,7 artarak 8,2 milyon dolar oldu.

Van Bölge Gazetesi