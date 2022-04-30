Van'ın ithalat ve ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü, Van'da Mart ayında ihracatın 2,9 milyon dolar, ithalatın ise 1,4 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,8 artarak 22 milyar 709 milyon dolar, ithalat %30,7 artarak 30 milyar 878 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü, Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri illerinin dış ticaret verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Mart ayında Van'da ihracat 2,9 milyon dolar, ithalat 1,4 milyon dolar olurken, Muş'ta ihracat 8,6 milyon dolar, ithalat 9,2 milyon dolar oldu.

Bitlis'te ihracat 1,1 milyon dolar, ithalat 0,03 milyon dolar olurken, Hakkâri'de ihracat 9,8 milyon dolar, ithalat 10,4 milyon dolar oldu.

Bölgegazetesi