Van'ın ihracattaki kötü gidişatı devam ediyor

Kapıköy gibi önemli bir kapıya sahip olan Van, yıllar önce ortaya koyduğu 2023 yılı ihracat hedefine yaklaşmak yerine uzaklaşmaya devam ediyor. Yıllar önce o hedefi 1 milyar dolarak olarak belirleyen Van’da geçen zamanda yıllık ihracat rakamları 100 milyon doları bile geçmez oldu. Modernize edilmesine ve daha gösterişli bir hale getirilmesine rağmen Kapıköy hala 7/24 esaslı çalışan bir ihracat/ithalat kapısına dönüşmezken ihracat oranı Ocak-Ekim 2021 tarihi aralığı için ise 20 milyon dolar, Ekim ayında ise 2,4 milyon dolar seviyesinde kaldı!

EKONOMİ 09.12.2021, 12:25
Van'ın ihracattaki kötü gidişatı devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun her ay düzenli olarak hazırladığı verilerle 2021 yılı Kasım ayı haber bülteni özetini paylaştı. Bölge ve il bazında veriler yayınlayan TÜİK, il bazında paylaştığı verilerde başta Van olmak üzere bölge illerin de durumunu açıkladı. Raporta sağlık, eğitim, ekonomi, işsizlik, ithalat, ihracat gibi birçok değerlendirme paylaşıldı. Rapora yansıyan rakamlara göre Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı artarken trafik çilesine neden olan bu artış sürdü. İhracat rakamları geçtiğimiz yıllarda yükseliş gösteren Van’da son yıllarda bu gidiş tersine dönerken ihracat rakamları son bir yıl içerisinde adeta dibe vurdu. Van'da Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2021 yılı Ekim ayında 2020 yılının aynı ayına göre %29,2 azalarak 2,4 milyon dolar, ithalat %3,8 artarak 2,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

VAN’DA TRAFİK SORUNU BÜYÜRKEN, ARAÇ SAYISI DA ÇOĞALIYOR!

Van’ın en büyük problemi haline gelen trafik sorunu gün geçtikçe kendini daha fazla hissettirmeye devam ederken, TÜİK verilerine göre de kentte her ay daha fazla araç trafik kaydı oluşturuyor. İl bazında veri paylaşan TÜİK, Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 2021 Ekim ayı sonu itibarıyla 27 bin 694 adedi otomobil olmak üzere 76 bin 878 adet olduğunu açıkladı. Araçların trafiğe kayıt noktasında bölgede birinci sırayı Van’ı ikinci olarak trafiğe kayıtlı araç sayısı 9 bin 238 adedi otomobil olmak üzere 34 bin 281 adet olan Muş ili izledi. Bitlis, trafiğe kayıtlı araç sayısı 8 bin 079 adedi otomobil olmak üzere 22 bin 793 adet olurken, Hakkari ise en düşük verilerle 2 bin 236 adedi otomobil olmak üzere 9 bin 016 adet oldu.

VAN’IN İHRACATTAKİ KÖTÜ GİDİŞATI DEVAM EDİYOR

Her ay düzenli olarak veri paylaşan TÜİK, Türkiye de 2021 yılı Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 20,1, ithalat yüzde 12,8 arttığını açıkladı. Sınır kenti Van’da ise Genel Ticaret Sistemine göre ihracat, Ekim ayında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 29,2 azalarak 2,4 milyon dolar olarak verilirken, ithalat yüzde 3,8 artarak 2,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Van ve bölge illerin çok düşük ihracat rakamlarına sahip olması bölgedeki ekonominin iyi olmadığı bir kez daha gözler önüne serildi. Muş'ta ihracat yüzde 25,4 azalarak 8,6 milyon dolar, ithalat yüzde 60,6 artarak 11,8 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Bitlis'te yüzde 60,9 azalarak 0,5 milyon dolar, ithalat yüzde 41 artarak 0,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hakkâri’de ise ihracat, yüzde 10,7 artarak 5,2 milyon dolar, ithalat yüzde 6,1 artarak 6,9 milyon dolar olarak verildi. Şehrivan Gazetesi

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