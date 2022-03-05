Van-Hakkari arası ulaşıma zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıta gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Çarşamba gecesi motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam gelmesinin ardından perşembe gecesi de motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam gelmişti. Dün geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruş, benzine 69 kuruşluk bir zam daha geldi.

"Akaryakıt istasyonlarında litre fiyatı 20 lira"

Zammın ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 17,98 TL'den 18,67 TL'ye, Ankara 18,08 TL'den 18,77 TL'ye, İzmir'de 18,10 TL'den 18,79 TL'ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 18,91 TL'den 19,75 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 19,02 TL'den 19,86 TL'ye yükseldi. Bazı akaryakıt istasyonlarında litre fiyatı 20 liranın üzerini gördü. Geçtiğimiz aylarda akaryakıta gelen zammın ardından Van-Hakkari arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüslere zam gelmişti.

"Van-Hakkari arası yolcu taşımacılığına zam geldi"

Bugünden itibaren Van-Hakkari arası yolcu taşımacılığına zam geldi. Gelen zamlarla birlikte Hakkari, Yüksekova, Şemdinli bilet fiyatı 70 TL’den 90 TL’ye, Derecik bilet fiyatı 100 TL’den 130’a, Çukurca bilet fiyatı 100 TL’den 120 TL’ye, Yeniköprü bilet fiyatı 50 TL’den 60 TL’ye, Karasu bilet fiyatı 40 TL’den 50 TL’ye, Başkale çevre yolu ve Bebleşin bilet fiyatı 30 TL’den 40 TL’ye yükseldi.

ŞEHRİVAN GAZETESİ