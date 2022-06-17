Van-Hakkari arası ulaşıma zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıta ardı sıra gelen zamlar nedeniyle; Van, Başkale, Hakkari, Yüksekova, Şemdinli, Derecik, Esendere ve Çukurca toplu taşıma ücretlerine fiyat artışı yapıldı.

Yapılan zam ile birlikte Van-Hakkari arasında en uzak mesafe 150 TL olurken en yakın mesafe ise 40 TL olarak belirlendi.

Van - Yüksekova arası bilet fiyatları 100 TL iken yapılan zam ile birlikte bu tarife 130 TL'ye çıkarıldı. Van-Şemdinli ulaşım fiyatları ise 100 TL’den 150 TL çıkarıldı. Yeni ulaşım ücretleri 17 Haziran 2022'den tarihinden geçerli olacak.

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