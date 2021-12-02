Van Fırıncılar Odası Başkanı Tuncil ekmek zammına açıklık getirdi
Van Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Osman Tuncil, ekmek zammını doğruladı.
Van Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Osman Tuncil, bugünden itibaren ekmeğin yeni fiyatı olan 2,5 TL’den uygulanmaya başladığını söyledi. Başta un, yağ, maya, şeker, tuz, su, susam, akaryakıt ve işçilik giderleri olmak üzere bir fırıncının yaklaşık 33 kalemde gideri olduğunu belirten Tuncil, “Fırıncılarımızın ana maddelerin yanı sıra vergi, SGK, BAĞKUR, kira elektrik, doğalgaz (odun), elektrik, gibi giderlerin tamamı zamlandı. Kimi giderlerimiz yüzde 100’ün üzerinde zam aldı. Bir fırının yaklaşık 33 kalemde gideri var” dedi.
Akaryakıt sürekli olarak zamlanıyor
Herkesin malumu olduğu üzere akaryakıtın neredeyse günlük zamlandığını hatırlatan Tuncil, “Fırıncılarımız her gün zamlı akaryakıt ile servis yapmaktadır. Şoför, işçi ve yardımcı eleman maaşları da fırıncımızın sırtında yüktür. Dayanamayan çok sayıda fırıncımız, işyerini kapatmak zorunda kalmıştır” ifadelerini kullandı.
İş sadece un ile bitmiyor
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), un çuvalının 185 TL ile 200 TL arasında satacağını duyurduğunu vurgulayan Tuncil: “Eğer bu karar Türkiye genelinde olduğu gibi Van’da da uygulanırsa, biz de diğer artan maliyetleri dikkate alarak ekmek fiyatını yeniden değerlendiririz.”
12 il daha, yeni fiyatı uygulamaya başladı
Van Fırıncılar Odası Başkanı Tuncil, “Aralarında Van’ın da bulunduğu, Adıyaman, Ardahan, Artvin, Bartın, Elazığ, Hakkari, Kütahya, Malatya, Osmaniye, Rize ve Tunceli’de 2,5 TL ekemk fiyatı uygulanmaya başlamıştır. Yani Van ile birlikte toplam 12 il daha yeni fiyat tarifesine geçmiştir” şeklinde konuştu.
Asgari ücret zamlandığında fark karşılanacak mı?
Tuncil son olarak, “Fırıncılarımız Van ve ilçelerinde yaklaşık 6 bin istihdam sağlamaktadır. Bilindiği gibi asgari ücrete yüksek oranda zam yapılacak. Personel maaşı da fırıncıya yine ayrı bir yük olacaktır. Asgari ücreti yeni zamla ödeyecek olan fırıncılara yeni bir SGK yükü de oluşacaktır. Bilindiği gibi tüm resmi borçlara yüzde 36 oranında zam gelecektir” görüşlerine yer verdi.
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