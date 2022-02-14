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Van Ekonomi Konseyinin gündemi 'hayat pahalılığı'

Van Ekonomi Konseyi aylık toplantısını gerçekleştirdi.

EKONOMİ 14.02.2022, 17:18
Van Ekonomi Konseyinin gündemi 'hayat pahalılığı'

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) dönem başkanlığında gerçekleşen toplantıya konsey üyeleri katılım sağladı.

Toplantıda; Hayat pahalılığı (elektrik ve doğalgaz zamları), Van’da atıl durumda bulunan Adliye Lojmanlarının ekonomiye kazandırılması ve konsey üyesi olan seçilmiş oda başkanlarının ziyaret edilmesi konuları görüşüldü. Konsey tarafından hayat pahalılığıyla (elektrik ve doğalgaz zamları) ilgili bir basın açıklaması yayımlandı.

Van Ekonomi Konseyi’nden yapılan açıklamada;

“Şehrimiz, gelişmişlik düzeyi bakımında 81 il arasında 78’inci ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’da (GSYİH) ise 79’uncu sırada yer almaktadır. Üretimden çok tüketimin yoğun olduğu ve hizmet sektörünün yüzde 63’lerde yer aldığı Van’da, ekonomik sıkıntılar daha fazla hissedilir düzeydedir. Böylesi ekonomik göstergeleri düşük ve alt seviyelerde olan ilimizde son yıllarda yaşanan Koronavirüs salgını ve anormal fiyat artışları yaşam koşullarını daha da zorlaştırmıştır.

2020 yıllının başlarında ortaya çıkan, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve şehrimizde etkisini sürdüren COVİD-19, hizmet sektörü ağırlıklı ilimiz ekonomisinde ağır tahribatlara neden olmuştur. Salgının mutasyonlara uğraması sonucu etkisini azaltmasıyla birlikte ülke genelinde alınan tedbirler ile normalleşme süreci başlamış ve aylarca kepenk açmamış esnafımız yeniden normal hayata dönme çabası içerisinde olmuştur.

Tam da işler düzelir ve rayına girer mi derken, 2021 yıllının sonlarında ülkemiz genelinde ekonomik buhran yaşanmış, dövizde dalgalanmalar meydana gelmiş ve dolar kuru 18 liraya kadar yükselmiştir. Buna bağlı olarak tarım, hayvancılık ve gıda başta olmak üzere hayatımızda yer alan tüm ürünlerin fiyatı ciddi oranda artmıştır. Tüm ürünlerdeki artışın yanı sıra akaryakıt fiyatları her geçen gün artmış buna bağlı olarak nakliye fiyatlarında ciddi maliyetler oluşmuştur. Ne yazık ki bu artış devam etmektedir.

Yeni yılla birlikte tüm sektörlerdeki artışların yanı sıra elektrik ve doğal gazada yüzde 150 ile yüzde 160 oranında zam yapılmıştır. Bu zamlar istihdam yaratma noktasında büyük riskler alan tüccar, sanayici ve esnafımızı kötü yönde etkilemiştir. Kirasını ödeme noktasında ciddi sorunlar yaşayan esnafımız elektrik ve doğalgaz zamları ile daha kötü günler yaşamaya başlamıştır. Elektrik zamları tüccar, sanayici ve esnafımızın yanı sıra hane halkını da olumsuz etkilemektedir. Türkiye’nin en büyük hane halkına sahip ve en düşük gelirli illeri arasında yer alan şehrimizde, ödemelerini yapmakta zorluk yaşayan vatandaşlarımız anormal bir şekilde artan fiyatları ödeyemez hale gelmiştir.

Hayat pahalılığı noktasında yaşamını idame ettiremeyen esnaf ve vatandaşlarımız ay sonunu getirmekte güçlük çekmektedir. Böylesi zorlu ve sıkıntılı bir süreçte yapılan zamlarda bölgesel dezavantajlar da göz önüne alındığında esnaf, tüccar ve sanayicilerimiz başta olmak üzere hemşehrilerimizin de bu yüksek faturaları ödeme noktasında sıkıntılar yaşamaktadır.

Van Ekonomi Konseyi olarak başta Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) olmak üzere tüm yetkili kamu kurum kuruluşlarını duyarlı olmaya ve yapılan anormal zamların gözden geçirilerek geri alınması ve sürdürülebilir politikaya dönüşmesini talep ediyoruz.

Ayrıca; dezavantajlı bir bölgede yer alan ilimizde üretimi destekleyici önlemlerin alınarak geleceğimiz olan tarım ve hayvancılığa sahip çıkılması ve desteklenmesi en büyük temennimizdir.” Denildi.

Van Ekonomi Konseyi

Van Ticaret ve Sanayi Odası
Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
Van Ticaret Borsası
Van Organize Sanayi Bölgesi
Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası
Van Ziraat Odası
Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Van Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Van İş Geliştirme Merkezi
Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu
Van Dinamik Sanayici ve İşadamları Derneği
Van Girişimci İş Adamları Derneği
Van Sanayici ve İş Adamları Derneği
Van Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği
Van Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
Van Perakendeciler Federasyonu
Van Gölü Havzası Turizm Derneği
Van Otelciler ve Turizm Derneği

#van ekonomi konseyi #van tso
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