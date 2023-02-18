Van'daki tekstil fabrikaları depremzedeleri istihdam edecek

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerden Van'a getirilen depremzedelerin tekstil fabrikalarında istihdam edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

EKONOMİ 18.02.2023, 17:52 18.02.2023, 17:55
Van'daki tekstil fabrikaları depremzedeleri istihdam edecek

23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinin yaşandığı Van'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenenlere her alanda destek çalışmaları yürütülüyor.

Evlerde, yurtlarda ve otellerde misafir edilen, her türlü ihtiyaçları devletin imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle karşılanan depremzedelerin istihdam edilmesi amacıyla Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kampanya düzenlendi.

Van'daki tekstil fabrikalarının temsilcilerinin de kampanyaya destek vermesi üzerine, 20'ye yakın depremzede kentteki fabrikalara yerleştirildi.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, AA muhabirine, 2011'de deprem yaşamış bir il olarak, depremin ilk anından itibaren ısınma, gıda ve giyim yardımında bulunduklarını söyledi.

Depremzedelerin yaralarının sarılması için tüm imkanların seferber edildiğini aktaran Çeliktaş, "Enkazlardaki çalışmaların devam ettiği büyük bir felaket yaşadık. Binlerce insanımızı kaybettik. Kurtarılan canlarla bir nebze de olsa mutlu olduk. Farkındalık oluşturmak ve insanlara yardımcı olmak adına yönetim kurulu başkanımız ve yönetimimiz, tekstil fabrikalarının temsilcileriyle görüşerek kentte gelen depremzedelerin istihdamına yönelik kampanya başlattık. Bir destek ofisi kurduk burada. Kentimize gelen ve çalışmak isteyen vatandaşlarımızı bu fabrikalara yönlendiriyoruz." diye konuştu.

Fabrika sahiplerinin istihdama yönelik çağrıyı olumlu karşıladığını ifade eden Çeliktaş, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar yaklaşık 20'ye yakın istihdam yaratıldı. Müracaatlar devam ediyor. Gelen arkadaşlarımızı oraya yönlendiriyoruz. Fabrika sahiplerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu çalışmaya devam edeceğiz. Fabrika sahiplerimiz bu süreçte deprem bölgesine yardımlar gönderdiler. Aynı zamanda istihdam yarattılar. Ellerini taşın altına koydular. Hepsini tebrik ediyoruz. Fabrikalarımız çalışmak isteyen depremzede arkadaşlarımızı bekliyor."

"Yaraları hep birlikte saracağız"

Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi ve tekstil sektörü temsilcisi Reşit Yaren ise ketteki tekstil fabrikalarının farkındalık oluşturulması konusunda önemli bir çalışma ortaya koyduğunu belirtti.

İstihdam çağrısına hepsinin olumlu yanıt verdiğini dile getiren Yaren, "Yönetim kurulumuzla birlikte depremzedeleri istihdam etme noktasında gereken ne varsa bütün adımları atıyor ve yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Şimdiye kadar 20 istihdam oldu ama bilindiği gibi enkazlar kaldırılmadı. Arama çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle insanlar tam olarak bulundukları bölgelerden ayrılmadılar. Bu rakamın artacağına inanıyoruz. Bütün yatırımcılarımız buna olumlu baktı. Biz de başvuru yapanı istihdam etme noktasında elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.AA

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