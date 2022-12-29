Van'daki otellerde yılbaşı öncesi İranlı turist hareketliliği başladı

Tatil dönemlerinde ülkeleriyle en uzun sınır hattına sahip olan Van'a gelen İranlı turistler, yılbaşı öncesinde yaptıkları rezervasyonlarla otellerdeki doluluğu en üst seviyeye ulaştırdı.

EKONOMİ 29.12.2022, 14:25
Van'daki otellerde yılbaşı öncesi İranlı turist hareketliliği başladı

Tarihi ve doğal güzellikleri, alışveriş ve konaklama imkanlarıyla komşu ülke vatandaşlarının en çok gitmek istedikleri yerlerden Van, yılbaşında çok sayıda İranlı turiste ev sahipliği yapacak.

Yeni yılı Türkiye'de karşılamak, alışveriş yaparak indirim imkanlarından yararlanmak isteyen İranlılar, kente gelmeye başladı.

Otellerdeki doluluk oranının her geçen gün arttığı kentte, vitrinlerini süsleyen esnaf da indirim kampanyaları düzenliyor.

"Otellerin önemli bir kısmı şimdiden doldu"

Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, AA muhabirine, İranlıların hem kentin hem de ülkenin ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

Her sene yılbaşında kentte turizm hareketliliğinin yaşandığını hatırlatan Yüksel, "Van'ı ziyaret edecek turistlerin başında İranlılar geliyor. Bunun nedeni İran'ın Van'a yakın olması. Yeme, içme, konaklama, alışveriş olarak Türkiye'de avantajlı bir tatil imkanı sunuyoruz. Yılbaşı için esnafımız hazırlıklarını tamamladı. Turistler de kente giriş yapmaya başladı." dedi.

Hareketliliğin esnafı da sevindirdiğini anlatan Yüksel, şöyle konuştu:

"Üç gün için rezervasyonlar yapıldı. Yılbaşında otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaşacağını tahmin ediyoruz. Otellerin önemli bir kısmı şimdiden tamamen doldu. Yılbaşında doluluk oranının artacağını öngörüyoruz. Sınır kapısından gelişler artmaya başladı. 2023'ten beklentilerimiz de var. İranlı turistlerin buraya gelişi hem Van ilimize hem de ülke ekonomisine büyük fayda sağlayacak. Son zamanlarda Bosna Hersek'ten gelen turistler için vizesiz ve pasaportsuz geçiş düzenlendi. İranlıların pasaportsuz ülkemize gelmeleri ve bizim de İran'a gitmemiz büyük fayda sağlayacak."

Otel işletmecisi Ayla Yürek, "Yeni yıla sayılı günler kala hazırlıklarımızı tamamladık. Misafirlerimizi memnun etmek için birçok program düzenledik. Son zamanlarda İran'da yaşanan olaylardan dolayı turist sayısı azalsa da yine yoğunlukta geliyorlar. Rezervasyonlarımız artmaya başladı." dedi.

Her yıl tatil için Van'a geldiğini anlatan İranlı Abolfazl Alimohamadi, "Van'a fırsat buldukça geliyoruz. Bugün de yılbaşı tatili için geldik. Üç gün kalacağız. Alışveriş yapıyoruz. Van çok güzel bir şehir. Yılbaşı süresince buradayız." ifadelerini kullandı.AA

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