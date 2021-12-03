Van'daki ekmek zammı geri çekildi!

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ekmeğe herhangi bir zammın olmadığını belirterek, “Ekmeğe zam girişimi geri alındı” dedi.

EKONOMİ 03.12.2021, 08:04 03.12.2021, 08:20
Van'daki ekmek zammı geri çekildi!

Van Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanlığı bugünden itibaren ekmeği 2,5 TL’den satılacağını açıklamıştı. Oda başkanlığı, ekmek fiyatının yeni uygulaması olarak ana maddelerinin yanı sıra; vergi, sigorta, kira, elektrik, doğal gaz ve odun gibi giderlerin tamamının zamlanmasını gerekçe göstermişti. Alınan zam kararı ise Valilik onayı olmadan fırıncı esnafına bildirilmişti. Ancak Valilik onayı olmadan alınan zam kararı geri alınırken, ekmek önceki fiyatıyla satılmaya devam edileceği bildirildi.

“Zam değil, zam girişimi oldu”

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ekmeğe zam değil, zam girişimin olduğunu belirtti. Vali Bilmez, “Yetkililerle görüştük. Süreç tamamlanmadan fırıncılara bildirilmiş. Bize tebliğ edilmemiş ve bizim de imza atmadığımız bir fiyat oluşturmuşlardı. Yetkililerle görüşmemiz sonucu bu zam geri alındı. Toprak Mahsulleri Ofisi şu an ilimizdeki 5 un fabrikasına malzeme desteği vermektedir. Ofis, unun çuvalını ortalama 188 liradan bayilere ve fırınlara satma taahhüdünde bulundu. Şu an ekmeği birebir ciddi etkileyecek bir durum söz konusu değildir” diye konuştu.

“Kimsenin fırsatçılık içinde hareket etmemesi gerekiyor”

Süreçte kimsenin fırsatçılık yapmaması gerektiğinin altını çizen Bilmez, “İlerde şartlar olgunlaştığında, gerçekten girdi maliyetlerinde bir artış olduğunda tekrar bölgedeki fiyatları göz önünde bulundurarak fiyat belirlenir. Ancak şu an zam girişimi alındı” şeklinde konuştu.İHA

Yorumlar (8)
Herkes kafasına göre 10 saat önce
Bugün ayın 3u ve ben ekmeği özkoc fırınından 2.50 tlye aldım
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ALİ GÜL 7 saat önce
VAY BEE ESNAFTAKİ CESARETE BAKAR MISIN ! MÜLKİYE AMİRİ ZAM YAPMAYIN DİYOR 3-5 TANE ESNAF BOZMASI TOPLANMIŞ ZAM VAR DİYOR. İŞTE BİZ BU GİBİ İNSANLARIN İNSAFINA KALMIŞIZ GİDİN BAKIN HEPSİ GÜÇLÜ HALİ VAKTİ YERİNDE ESNAFLAR. ÇOĞU MÜTEAHHİT OLMUŞ ASLA KARDAN ZARAR ETMEZ ABİLER
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murat 9 saat önce
vali bey çoçuk mu kandırıyorsun dün de bu gün de 2500 den aldık
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Fırıncı065 10 saat önce
Zam geri çekilmedi toprak mahsülleri ofisi buğdağ temin edecek un fabrikalarına eğer temin etmez se ekmek yine 2.50 tl olacak şimdi 1 torba un 360 tl henüz 180 lira ya un alan yok hiç bir fırıncıya bir 1 gr un verilmis değil lütfen elestiriken biraz araştırıp öyle elştirin
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kerim 8 saat önce
bu işin çözümü valilik ve belediyeler her mahalleye ve merkezin belli noktalarına halk ekmek satış yeri koyacak ve orada kendisinin 180 tl dediği undan ucuz ekmek yapıp halka ucuz ekmek satacak ve gör o zaman bakalım gözü ve karnı doymayan fırıncılar bakalım zam yapabilecekler mi? devlet otoritesi böyle durumlarda kendini belli eder................
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fırsatçı halk 8 saat önce
bizim en büyük sorunumuz halk olarak fırsatçı olmamız ! iş adamı esnaf memur işçi fark etmez kusura bakmayın evimin fiyatı çok arttı arabamın veya herhani bi yatırımının arttığını görmek zevk veriyor başımıza ne geldiyse hep bizim zihniyetimiz yüzünden !!!! ( sayıları azda olsa gariban temiz insanları tenzi ederim)
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şakir 8 saat önce
Kimin eli kimin cebin de belli değil mülkiye amiri zam yok diyor fırıncı zan var diyor bi fırın cı diyor unun torbası 400 tl bir 380 biri 350 oburu 340 diyo kim yalan kim doğru soyluyor böyle bir keşmekeş lik mi olur ekmek bu oyuncak değil 2 500 çok çok fazla kazanamıyorum diyen varsa gelsin hesap yapalım boş lafa gerek yok
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Fy 3 saat önce
Fırınlar 2.5 tl satmaya devam ediyor
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