Van'da zam şampiyonu şehir gazı ve doğalgaz oldu

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, TÜFE bir önceki aya göre yüzde 4,95 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 78,62 oranında artış gösterdi. Ana harcama grupları itibariyle aylık olarak en yüksek artış ülke genelinde yüzde 10,59'luk oran ile ulaştırma grubunda olurken en az artış gösteren grup ise 0,18'lik oran ile giyim ve ayakkabı grubu oldu.

VAN'DA ZAM ŞAMPİYONU ŞEHİR GAZI VE DOĞALGAZ OLDU

TÜİK'in verdiği bilgilere göre, madde bazlı değerlendirme yapılırsa yurt genelinde şehir gazı ve doğalgaz yüzde 24,80 ve kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları 21,88'lik oranlarla fiyatı en çok artan maddeler olurken yüzde 24,85 oranında değer kaybeden sebze(patates ve bazı yumru bitkiler hariç) en fazla ucuzlayan ürün oldu.

Öte yandan Yİ-ÜFE'de bir önceki aya göre yüzde 6,77'lik bir artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 138,31 oranında artış oldu. Sektörel bazda aylık olarak elektrik ve gaz sektöründe yüzde 9,53 artış, imalat sektöründe yüzde 6,33 artış, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 6,97 artış ve su sektöründe ise yüzde 6,94 oranında artış meydana geldi. Ana sanayi gruplarında en yüksek aylık artış yüzde 12,02'lik oranla enerji grubunda olurken, en yüksek yıllık artış yüzde 317,87'lık oranla enerji grubunda gerçekleşti.

Bölgegazetesi