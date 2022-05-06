Van'da zam şampiyonu kuru soğan...

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, TÜFE bir önceki aya göre yüzde 7,25 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 69,97 oranında artış gösterdi. TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri) Bölgesine ait TÜFE'de ise bir önceki aya göre yüzde 8,31'lik bir artış olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 74,49 oranında artış meydana geldi.

Ana harcama grupları itibariyle aylık olarak en yüksek artış ülke genelinde yüzde 13,38'lik oran ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda olurken, en az artış gösteren grup ise 0,93'lük oran ile çeşitli mal ve hizmetler grubu oldu. TRB2 Bölgesinde ise ana harcama grupları itibariyle aylık en yüksek artış yüzde 13,75'lik oranla gıda ve alkolsüz içecekler grubunda olurken, en yüksek düşüş gösteren grup ise 1,17'lik oranla çeşitli mal ve hizmetler grubu oldu.

VAN'DA ZAM ŞAMPİYONU KURU SOĞAN OLDU

TÜİK verdiği bilgilere göre, madde bazlı değerlendirme yapılırsa yurt genelinde kuru soğan yüzde 69,30 ve kıvırcık 45,27'lik oranlarla fiyatı en çok artan maddeler olurken, Van'ın da dâhil olduğu TRB2 Bölgesinde ise kuru soğan yüzde 68,71 ile en çok zamlanan ürün iken, onu yüzde 50,58 oranındaki artışla sarımsak takip etti.

SALATALIK DEĞER KAYBETTİ

Salatalık ise yüzde 19,61'lik bir oranda değer kaybederek Nisan ayında TRB2 Bölgesinin fiyatı en çok düşen ürünü oldu. Türkiye genelinde de yüzde 21,43 oranında değer kaybeden salatalık en fazla ucuzlayan ürün oldu. Öte yandan Yİ-ÜFE'de bir önceki aya göre yüzde 7,67'lik bir artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 121,82 oranında artış oldu.

Sektörel bazda aylık olarak elektrik ve gaz sektöründe yüzde 7,99 artış, imalat sektöründe yüzde 7,35 artış, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 12,77 artış ve su sektöründe ise yüzde 14,95 oranında artış meydana geldi. Ana sanayi gruplarında en yüksek aylık artış yüzde 11,45'lik oranla dayanıksız tüketim malı grubunda olurken, en yüksek yıllık artış yüzde 229,68'lik oranla enerji grubunda gerçekleşti.

Bölgegazetesi