Van'da 'Yöresel Ürünlerin Dijital Dönüşümü' Semineri
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Hepsiburada Online Alışveriş Sitesi ile Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) işbirliğinde "Yöresel Ürünlerin Dijital Dönüşümü" semineri düzenlendi.
Van TSO’da gerçekleşen seminere Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Tarlan Yörük, TOBB Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı. Seminer öncesinde bir konuşma yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, hepsiburada.com ile Van Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile Van’ın yöresel ürünlerinin dijital ortamda pazarlanması yönünde bir eğitimin düzenlendiğini belirtti. Van’ın bilinmeyen 7 bin yıllık, bilinen 3 bin yıllık tarihi ile kadim bir şehir olduğunun altını çizen Çeliktaş, “Van, Urartular başta olmak üzere değişik medeniyetlere başkentlik yapmış bir şehir. Dolayısıyla o günden bugüne kadar gelen yöresel ürünlerimiz var. Van TSO olarak bu yöresel ürünleri kendimize bir görev sayarak, 2013 yılında coğrafi işaret tescili almak üzere Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurduk. Bunlardan otlu peynir, murtoğa, keledoş, savatlı gümüş ve Van pastasının marka tescilli coğrafi işaretlerini aldık. Diğer ürünlerde ise süreç devam ediyor” dedi.
Seminer, hepsiburada.com Bölge Temsilcisi Fethi Dalkılıç’ın ‘Yöresel Ürünlerin Dijital Dönüşümü’ hakkında bilgi vermesi ile sona erdi.
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