Van'da vatandaşların yerine uçak biletleri uçuyor! Günahımız ne? 

Van'da uçak seyahatleri adeta çileye dönüştü. Pandemi süreciyle beraber sefer sayılarının düşmesi bilet fiyatlarının artmasına neden oldu. Van’ın önemli sorunu haline gelen uçak seferlerinin azlığı vatandaşları mağdur ederken bilet fiyatları ise cep yakıyor. Van'ı gezmeye gelen turistleri de etkileyen sorun, yıllardır çözülmeyi bekliyor.

‘Kabul edilebilir değil’

Konuyla ilgili Wan Haber’e konuşan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe, Van’ın nüfusunun komşu illere göre daha fazla olmasına rağmen sefer sayılarının aynı olduğunu belirtti. Özgökçe, “Van'da uçak sefer sayılarının azlığından ötürü sorunlar yaşanıyor. Uçak bilet fiyatlarındaki fahiş fiyatlar maalesef kabul edilebilir bir fiyat politikası değil. Van 1 milyon 350 bin nüfusu olan bir şehir. Üzerine İran’dan ve komşu illerden gelen misafirleri eklersek bu sayı 2 milyona tekabül ediyor. Van’dan İstanbul'a günde 4, Ankara'ya ise 2 uçak gidiyor. Ağrı’dan, Kars'tan da İstanbul'a 4 uçak gidiyor. Bu şehirlerin nüfusu, Van’ın neredeyse onda bir nüfusuna sahip. Erzurum'un nüfusu 650 bin, Erzurum'dan günlük 23-24 tane uçak seferi yapılıyor. Trabzon’un nüfusu 670 bin, Trabzon’dan günlük 43 uçak seferi yapılıyor” dedi.

‘Günahımız ne’

Uçak biletlerinin yüksek oluşuna da değinen Özgökçe, “Ağrıdan İstanbul'a vatandaşlar 200 TL’ye bilet bulabilirken biz burada yer bulamıyoruz, bulsak da 1000 TL’ye bilet bulabiliyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Biz halk olarak mağdur oluyoruz. Günahımız ne? Ayıbımız ne” diye konuştu.

‘Artık sesimizi duyun’

Özgökçe, yetkililere de seslenerek “Biz kurum olarak Türk Hava Yolları ve sivil havacılığın tamamına yazı da yazdık. Ben kurum amirleriyle de görüştüm. Ben bunu kurum amirlerine söylediğimde Ağrı’da zarar ettiklerini, Van’da bu açığı kapattıklarını söylüyorlar. Van'da oturan vatandaşın günahı ne? Maalesef biz bir sürü sorunla boğuşuyoruz. Cumhurbaşkanımız ve yetkililer sesimizi duysun. Bir an önce bu sorunlar çözülsün. Ümidimiz o yönde, artık tükendik. Lütfen birileri artık sesimizi duysun” dedi.

Fatma Polatcan / WanHaber.com