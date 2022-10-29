Van'da Uluslararası Sağlık Fuarı ve Sağlık Bilimleri Kongresi devam ediyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Sağlık Fuarı, Expo Fuar ve Kongre Merkezinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kentte ilk kez düzenlenen fuarı ziyaret eden Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, stantları gezdi, görevlilerden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından kurulan stanttaki Van kedileri, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.