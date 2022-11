Van'da ucuz et kuyruğu

Türkiye'de et ve et ürünleri fiyatı her geçen gün artarken, Et ve Süt Kurumu eti kasap ve zincir marketlerden daha uygun fiyata satmaya devam ediyor. Vatandaşlar bir kilo ucuz et alabilmek için sabahın erken saatlerinde, soğuk havada Et ve Süt Kurumu önünde kuyruğa giriyor.

“Et ve Süt Kurumuna ait satış noktaları oluşturulmalı”

Gazetemize konuşan vatandaşlar, yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını isteyerek, “Ülkemizde yaşanan ekonomik krizden dolayı gıda ürünlerine rahat bir şekilde ulaşamıyoruz. Her sabah Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşuyor. İnsanlar ucuz et alabilmek için soğuk havada sabah erken saatlerde gelip uzun süre sıra beklemek zorunda kalıyor. Kasap ve marketlerde 110 liradan satılan kıyma burada 83 liradan satılıyor. Kasap ve marketlerde beyaz ve kırmızı et fiyatları aldı başını gidiyor. Et ve Süt Kurumu vatandaşların ucuz et alabilmesi için uygun fiyattan satış yapıyor. Yetkililerden isteğimiz alternatif bir çözümler bulmalarıdır. Et ve Süt Kurumuna ait satış noktaları oluşturularak bu mağduriyete son verebilirler” dediler.

Vansesigazetesi