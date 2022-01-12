Van'da toplu ulaşım zammı başladı

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, ulaşıma zam kararı çıktı. Bu karardan sonra zamlar uygulanmaya başlandı. Zamlarla birlikte; tam bilet 4 liraya, öğrenci bileti 3 liraya, kampüs tam bilet 4.5 liraya, Edremit yol ücreti 5 liraya, taksilerin ise açılış ve kilometre fiyatının 7 liraya, taksilerde kısa mesafe 25 TL’ye, F Tipi Cezaevi yol ücreti 3 liraya çıkarıldı.