Van'da toplu ulaşım zammı başladı
Van’da geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ulaşım zammı uygulanmaya başlandı.
Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, ulaşıma zam kararı çıktı. Bu karardan sonra zamlar uygulanmaya başlandı. Zamlarla birlikte; tam bilet 4 liraya, öğrenci bileti 3 liraya, kampüs tam bilet 4.5 liraya, Edremit yol ücreti 5 liraya, taksilerin ise açılış ve kilometre fiyatının 7 liraya, taksilerde kısa mesafe 25 TL’ye, F Tipi Cezaevi yol ücreti 3 liraya çıkarıldı.
|İmsak
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|Öğle
|İkindi
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|Yatsı
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|O
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|2. 1461 Trabzon FK
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|19
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|19
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|19
|34
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|19
|34
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|49
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|20
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|3. Başakşehir
|20
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|20
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|20
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|6. Hatayspor
|20
|32
|7. Gaziantep FK
|20
|31
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Beşiktaş
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|20
|18
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
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|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
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|19
|32
|6. İstanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Keçiörengücü
|19
|22
|14. Manisa Futbol Kulübü
|19
|22
|15. Menemen Belediyespor
|19
|22
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|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham United
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton Wanderers
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Southampton
|20
|24
|12. Crystal Palace
|20
|23
|13. Brentford
|20
|23
|14. Aston Villa
|19
|22
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|18
|19
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|19
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|18
|13
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|17
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