Van'da TMO önünde ucuz arpa kuyruğu!

Piyasada tonu yaklaşık 4 bin TL’ye satılan arpa, Toprak Mahsulleri Ofisi’nde (TMO) 2 bin 50 TL’ye satılınca talep patlaması yaşandı. Van'da yaşayan vatandaşlar, ucuz arpa alabilmek için Tuşba ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İlçelerden de gelen vatandaşlar, ucuz arpa alabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren TMO önünde kuyruk oluşturuyor. Konuyla ilgili kuyruğa giren besicilerle konuştuk.

Van'da hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Nazım Sarıipek, TMO’da satılan arpa olmasa, piyasada çok daha pahalıya satılacağını dile getirdi. Sarıipek, ucuza satılan arpanın işlerine yaradığını belirterek, “Bu arpa da olmasa piyasada çok daha pahalıya satılacak. Bu arpa ucuza satıldığı için yine işimize yarıyor. Her gün gelip burada sıraya giriyoruz. Sırayla fişleri dağıtıyorlar, biz de gelip alıyoruz” dedi.

‘Sabah ezanından beri’

Sabahın erken saatlerinde, Van'ın Özalp ilçesinden TMO’ya gelen besici Levent Şenkal, kendisine hâlâ sıra gelmediğini ifade etti. Şenkal, hayvan satışlarının kötü olduğunu belirterek, “Hayvancılık yapıyorum, hayvanlarımı beslemek için arpa alıyorum. Sabah ezanı okunduğunda yoldaydım, daha da sıra gelmedi bana. Özalp'tan geldim, 700 kilo arpa alabilmek için sabahtan beri buradayım. Millet perişan, malımızın yarısından fazlasını sattık hayvanlarımız için, yine de ot ve arpa alamadık. Hayvan bakmaya mecburuz, yoksa bırakırdık” diye konuştu.

‘Hayvancılık öldü’

Besici Mehmet Şirin Atasoy, hayvancılığın öldüğünü vurgulayarak, “Hayvancılıkla uğraşıyorum. Hayvancılık öldü. Özalp'tan geldim, 115 kilometre yol geldim. Sabahtan beri geldim arpa almayı bekliyorum. Daha da bekleyeceğim. Gece yarısı anca evime giderim. Hayvan satışlarımız ucuz. 2 bin 725 liraya alıyoruz arpayı. Zamlardan önce 2 bin 225 liraydı. Piyasada tonu 5 bin liradır” dedi.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel