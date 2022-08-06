Van'da tıraşa zam! işte yeni fiyat listesi

Van Berberler ve Kuaförler Odası, aldığı karar ile tıraş ücretlerine zam yaptı. Berberler Odası, zamlı tarife listelerini üyelerine gönderdi. Saç sakal kesimi ve yıkama fiyatları zamlandı. Son dönemde girdi maliyetlerinde meydana gelen zamların ardından Van'da berber ve kuaför ücretlerine de zam yapıldı.

Yapılan zamlar ile saç, 50 TL'ye, sakal kesimi 35 TL'ye, saç ve sakal kesimi 85 TL'ye, saç, sakal ve yıkama 100 TL'ye, çocuk tıraşı (makine ile) 30 TL'ye, çocuk tıraşı (fantezi) 40 TL'ye yükseltildi. Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, "Berber, kuaför ve güzellik salonlarımız kullanmış oldukları malzeme girdilerine gelen zamlar nedeniyle giderlerini karşılamakta zorlanmaktadır.

Üyelerimiz için yeni fiyat listeleri oluşturuldu" dedi. Zam kararının ardından vatandaşlar ise, fiyatların çok yüksek olduğunu belirterek, batıda tıraşların daha ucuz olduğunu ileri sürdüler. Vanlı berber Ferdi Sönmez ise, eski fiyatların artık kendilerini kurtarmadığını belirterek, "Kullandığımız malzemelere hemen hemen her gün zam geliyor.

Jiletlerimize, sabunumuz yani bizim kullandığımız tüm malzemelere sürekli zam geliyor. Bunun yanı sıra faturalarımız yüksek gelmeye başladı. En düşük benim ödediğim elektrik faturası 300 lira. Biz de istemiyoruz tabi zamlar yapılmasını ama bizi de çok etkiliyor bu durum. Bu yüzden bu zamların yapılması bizim tarafımızdan daha iyi oldu" ifadelerini kullandı.

DAMATLARIN CEBİ YANACAK…

Öte yandan, makine ile sakal kesimi 35 TL'ye, saç yıkama ve fön çekme 30 TL'ye, buhar veya kompres 30 TL'ye, saç boyama 150 TL'ye, bıyık ve sakal boyama 60 TL'ye, damat tıraşı 600 TL'ye, maske 30 TL'ye, saç bakımı 75 TL'ye, sir ağda (yanak ve kulak) 40 TL'ye, saçın ustura ile kazınması ise 100 TL'ye çıkarıldı. Dükkân harici tıraşlarda ise, mevcut fiyatların iki katı alınacak.

Bölgegazetesi