Van'da tekstil fabrikası inşaatı sürüyor

Van'ın Özalp ilçesinde bin kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasında inşaat çalışmaları sürüyor.

EKONOMİ 21.10.2022, 14:38
Van'da tekstil fabrikası inşaatı sürüyor

Özalp Belediyesi tarafından istihdamı artırmak amacıyla hazırlanan "Tekstil Kent Projesi" hayata geçiriliyor.

Bin kişinin istihdam edilmesi planlanan fabrikada inşaat çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı.

Belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürü ve Proje Koordinatörü Tolgahan Soylu, projenin ilçedeki işsizlik sorununu ortadan kaldıracağını söyledi.

İlçenin gelişmesi ve kalkınması için projelere ağırlık verdiklerini belirten Soylu, "Projemiz yıl sonunda tamamlanıp faaliyete geçecek. Amacımız genç nüfusu fazla olan ilçemizde istihdamı artırmak. Maliyeti 20 milyon lira olan projemiz geniş kitlelere hitap ederek insanlarımıza yeni iş olanakları sağlanacak. Tekstil kent projemizi diğer tekstil kentlerden ayıran en büyük özelliği güneş panelleriyle elektriğini üretecek olması. Yenilenebilir enerji kaynaklarına uygun yapılıyor." dedi.

Vatandaşlardan Ali Sait Gülecen de projenin ilçenin ekonomisine katkı sağlayacağını ifade ederek, "Benzer çalışmaların olması, bu projelerin devamının gelmesi artı kazançlar ve katma değerler sağlayacak. Bu yatırımların devamlı olmasını bekliyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı. AA

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