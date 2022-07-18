Van'da Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı

Van'ın İpekyolu ilçesi Serhat Mahallesi Van AVM civarında hizmete açılan Tarım Kredi Kooperatif Marketi ilk günden büyük bir ilgi gördü. Tarım Kredi Kooperatif Van Şube Başkanı Aydın Borizan, Ağustos sonuna kadar Tarım Kredi Kooperatif Marketleri dört şubesi ile Vanlılara hizmet vermeye başlayacağını vurguladı.

Tarım Kredi Kooperatif Van Şube Başkanı Aydın Borizan açılışta yaptığı açıklamada, "Çiftçimizden aldığımız güçle, hızla büyüyen hizmet ağımıza Van Timur Paşa Kooperatif Market Mağazamız ile bir yenisini ekledik. Hedefimiz Ağustos sonuna kadar dört, yıl sonuna kadar ise 15 şube ile Van'da hizmet vermektir.

Gösterilen ilgiden dolayı tüm hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kooperatif Market mağazalarında temel gıda, atıştırmalık, içecek, şarküteri ve kahvaltılık, et ve dondurulmuş ürünler, meyve ve sebze, temizlik ürünleri, sıvı yağ ve margarinler, kişisel bakım, kağıt ürünleri, gıda dışı olmak üzere % 70 Tarım Kredi'ye ait ürünlerden oluşuyor. Tarım Kredi Kooperatif Van Şubesi'nin açılışına AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Tarım Kredi Kooperatif Van Şube Başkanı Aydın Borizan ve çok sayıda davetli katıldı.

Bölgegazetesi