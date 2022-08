Van'da sıfır maliyetle başladı; şu an 9 ülkeye ihracat yapıyor

Sektörün kadın tüccarı Ürün, Suriye, Irak, İran, Lübnan, Kuveyt, İsrail, Fransa ve Almanya'ya kereste ihrac ediliyor. Ürün,"İlk bu işe başladığım zaman erkekler tarafından bana zorluklar çıkartıldı.

Başkalarının TIR'ı bir haftada çıkıyorsa, benimkisi 2-3 haftaya kadar sarkıyordu. Sonrasında geliştirdiğim diyalog ve uzlaşı çabalarımla bunu aştım. Şu an 9 ülkeye kereste ihracatı yapıyorum. Bu rakamı daha da arttırmayı hedefliyorum. Van'ın kereste sektöründe tek kadın tüccarıyım. "dedi.

Van ve çevresinde erkeklerin işi olarak bilinen kereste sektöründe çalışan tek kadın olarak bilinen Nevruz Ürün, azmiyle diğer kadınlara örnek oluyor. Çalışanlarının yüzde 98'inin erkek olduğu fabrikalarda çıkan keresteler, Suriye, Irak, İran, Lübnan, Kuveyt, İsrail, Fransa ve Almanya'ya ihrac ediliyor.

Sıfır sermaye ile kereste ihracat sektörüne başlayan ve Van İhracatçılar Birliği resmi verilerine göre Van’da tek ihracat yapan iş kadını unvanı sahip Ürün, Bingöl Üniversitesi Sosyoloji ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun oldu.

Kereste sektöründe çalışan tek kadın olarak dikkat çeken Ürün," Biz 7 kardeşiz. 1990 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesinden Van'a göç ettik. Dönemin koşullar zordu gerçekten. Ama bir şeyler çabalayarak, emek vererek en azından bölgemizde bir şeylerin yapılabirliliğini öğrendik. Ben 2 üniversite bitirdim. Fakat zorunlu sebeplerden dolayı şu an bu alandayım.

Kereste sektörüne aslında çok öyle bilerek ve isteyerek başlamadım. 1 yıl önce ihracat hikayem başladı. Bir gün Irak'tan bana bir telefon geldi ve ağaç ihtiyaçlarının olduğunu söylediler. Bizde de tabiki hatır gönül çok gelişkindir.

Kıramadım ve tesadüfen başladım bu sektöre. Başladığım günden bu yana da en iyiyi yapma çabasıyla hareket ettim. Zor bir sektör. Bir diğer zor yönü de sektörün bir çoğunu erkekler oluşturuyor. Bu yönüyle de zorlu. Ama şu an başlangıç itibariyle Van'dan Artvin'e, Trabzon -Yumru ve Erzurum Uzundere'ye kadar bir çok yerden şu an bana üretim yapılıyor."dedi.

9 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUM'

Kereste sektörünün zorluklarını anlatan Ürün," ilk bu işe başladığım zaman erkekler tarafından bana zorluklar çıkartıldı. Başkalarının TIR'ı bir haftada çıkıyorsa, benimkisi 2-3 haftaya kadar sarkıyordu.

Bazen bir ayda 4-5 bin kilometre yol yapıyordum. Bunu gören insanlar elbette engeller çıkarmaya çalıştılar. Fakat bunu diyalogla, uzlaşı ile kendi immanlarımla çözmeye çalıştım ve gelinen noktada şu an 12 fabrika bana fason üretim yapıyor. Bizim üretimimizin bütün zincirlerinde gerçekten ciddi anlamda emek vardır. Çünkü her bir fabrikada yüzlerce insan istihdam ediliyor. Bu iş ormanda başlıyor. Bunu ihale ile yapıyoruz. Buraya gelene kadar herkes ekmek kazanıyor. Şu an 9 ülkeye ihtacat yapıyorum. "diye konuştu.

'VAN'IN KERESTE SEKTÖRÜNDE TEK KADIN TÜCCARIYIM'

İşe sıfır maliyetle başladığını da söyleyen Ürün," Tabi belli bir süre sonra bir sermaye oluştu. Geçen yıl Mayıs ayında ihtaraca başladım. O zaman Irak ile başlamıştım. Bir yıllık süreçte 400'ün üzerinde TIR gönderiyorum.

İlk başladığım süreçte şirketim bile yoktu. Hep başkasının şirketleri üzerinde bunu yapıyordum. Ama şu an bir şirketin sahibiyim. Bir kadın olarak gerçekten kimi yönüyle zorlanıyorum. Bazen 12 saatlik yolculuğa tek başıma gidiyorum. Gümrükte bazen saatlerce araç kuyruğunde beklidiğim oldu.

Bu işin güzel yanları da vardır. Gençken bazı işleri başarabilmek insana moral ve motivasyon veriyor.Hele ki, dünyadaki ekomonik sorunlara rağmen bir yılda benim bunu başarmam beni mutlu ediyor.

Çok köklü firmalar bile bazen ayda 2-3 TIR ancak gönderebiliyor. Çok ciddi bir emek veriyorum ve bu emeğimin karşılığını da alıyorum. Sıfır sermaye ile başladım, ondan sonra birikime başladım. Van'ın ihracat yapan tek kadın tücarıyım. Hedefim ihracat rakamı arttırmak, Rusya gibi profesyonel anlamda bu işi yapmak. Bunu başarmak için çalışacağım."ifadelerini kullandı.(DHA)