Van'da şifalı bitkiler geçim kaynağı oldu

Van'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte, vatandaşlar tarafından toplanan uçkun, çiriş, mantar, kenger, sirmo, heliz, siyabo gibi bölgenin yüksek kesimlerinde yetişen çeşitli bitki türleri, tezgahlarda satılıyor. Van'da yaylalarında şifalı bitkiler, yöre sakinleri için geçim kaynağı oluyor. Özellikle birçok öğrenci hafta sonu yüksek kesimlerde topladıkları uçkunları yol kenarlarında satarak, okul harçlıkları çıkarırken, birçok vatandaş ise, topladıkları şifalı bitkileri satarak, aile bütçelerine katkı sunuyor.

Sıcakların artmasıyla birlikte yaylaların yüksek kesimlerinde yetişen ve şifalı olduğuna inanılan, aynı zamanda Van otlu peynirinde ve özellikle yöresel yemeklerde kullanılan bitkiler insanlar için geçim kaynağı oluyor. Dağlardan toplanan ot ve bitkiler, ilkbahar döneminde geçim kaynağı olurken, özellikle hafta sonları vatandaşlar yaylalara akın ediyor. Bahar mevsiminin etkisini arttırmasıyla birlikte dağlarda doğal olarak yetişen bitkiler vatandaşlar tarafından toplanarak Van'da satışa sunuluyor.

Dağlardan topladıkları bitkileri bazı vatandaşlar yemek için evlerine götürürken, bazı vatandaşlar ise satarak, harçlıklarını çıkarmaya çalışıyorlar. Yöre halkı tarafından şifalı olduğuna inanılan uçkun, çiriş, kenger ve heliz otu ile birlikte peynir yapımında kullanılan sirmo gibi çeşitli bitki türleri tezgâhları süslemeye devam ediyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde yetişen bu otlar, işsizlere kısa süre de olsa geçim kaynağı oldu. Dağların yüksek kesimlerinde toplanan ve şifalı olduğuna inanılan bitkileri toplayan vatandaşlar, topladıkları bu pancarları satarak para kazanıyor.