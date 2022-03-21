Van'da şehir içi ulaşıma zam…

Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'nın son dönemlerde artan akaryakıt fiyatlarından sonra sık sık zam talebinde bulunması yapılan UKOME toplantısı sonrası kesinleşti. Yapılan UKOME toplantısı sonrası daha önce 4 TL olan şehir içi tam ücreti, yaklaşık yüzde 33'lük zam ile 5 TL'ye çıkarıldı. Ocak ayında Van genelinde faaliyet gösteren taksi, minibüs ve servis araçları için uygulanan ücret tarifelerine %35'e yakın değişen oranlarda zam yapıldı. Fakat son günlerde akaryakıttaki aşırı artıştan dolayı ulaşıma zam yapılması bir kez daha gündeme geldi. Şoför esnafının bu talebi yapılan UKOME toplantısında masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası kent içi ulaşıma zam kararı alındı. Şehir içi tam ücreti 4 TL'den 5 TL'ye çıkarılırken, zammın önümüzdeki günlerde uygulanması bekleniyor. Konuyla ilgili gazetemize konuşan Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Emin Tuğrul, akaryakıt artışı ve girdi maliyetlerinin artmasından dolayı zam yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Başkan Tuğrul, gelinen noktada sürekli artan maliyetler nedeniyle fiyat artışı yapmanın kaçınılmaz olduğunu belirterek, şoför esnafını ve vatandaşı düşünerek bir karar aldıklarını vurguladı. Başkan Tuğrul, son dönemde benzin ve motorine gelen zamların şoför esnafını çok fazla zorladığını ve bundan dolayı zam yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığını ifade eden Başkan Tuğrul, artan masrafların ve mevcut dolmuş fiyatının esnafı kurtarmadığını, bu nedenle dolmuş fiyatlarında artış yaptıklarını söyledi.

"ZAM YAPMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOKTU"

Zammı değerlendiren Başkan Tuğrul, "Girdi maliyetlerinin artmasından dolayı ulaşıma zam yapmak zorunda kaldık. Ukrayna-Rusya Savaşı'nın etkisiyle birlikte akaryakıtta ciddi artış yaşandı. Şu anda 1 litre motorini 20 liraya alıyoruz. Kesinlikle zam kaçınılmaz oldu. Çünkü akaryakıta yüzde 100'ün üzerinde bir zam geldi. Vergiler, BAĞ-KUR primleri arttı. Ortak bir noktada buluştuk. 4 TL olan şehir içi tam ücreti, yüzde 33'lük zam ile 5 TL'ye çıkardık. Bu zamlar bile yetersiz kalıyor. Şoför esnafımız her geçen gün içeri giriyor. İnşallah bu sorunlara kısa bir sürede çözüm bulunur. Esnaflarımızın ayakta durması için elimizden geleni yaparken, vatandaşlarımızı da düşünerek ortak yolu bulmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi