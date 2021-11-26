Van'da otopark ücretleri cep yakıyor!

Van’ın en önemli sorunlarından bir tanesi ulaşım. Uzun yıllardır süre gelen ulaşımın alt başlığında yer alan otopark sorunu ise başlı başlına bir dert. Kentte her geçen gün artan araç sayısıyla beraber katlı otoparkların olmayışı sorunu derinleştiriyor. Vatandaş araçlarını var olan özel otoparklara park etmek istiyor ancak bu kez de yüksek ücretler ile karşı karşıya kalıyor.

Şehrin çözülmesi öncelikli konularından bir tanesi olan otopark sorununa parkomat sistemi çözüm olarak getirildi. Parkomat sistemi ana caddelerdeki trafik sorununa bir çözüm olarak uygulandı ancak ne trafik sıkıntısı ne de otopark sorunu bitmedi. Bütün bu sorunlar bir yana otoparklardan alınan yüksek ücretler sürücüleri zor durumda bıraktı. Otopark ücretlerinin yüksek olması nedeniyle vatandaşlar, araçlarını otopark yerine cadde üzerine park etmeye başladı. Bu da var olan sorunu ve trafik yoğunluğunu ikiye katladı. Vanlılar şu soruyu soruyor; Van’da otopark ücretleri bu kadar yüksekken araçlar nereye gidecek?

Parkomata rağmen kentin ana arterlerinde şehrin tek şeridinin park yapan araçlar ile kapalı olması, ulaşımın tek şerit üzerinden sürmesi sorunun devam etmesine de neden olmaya devam ediyor. Bununla birlikte otopark sıkıntısı da hat safhada. Ancak önceden Vanlı sürücüler araçlarını park edecekleri otoparkların olmamasından şikâyetçiyken şimdilerde otopark ücretlerinin yüksek olmasından dolayı araçlarını park edemiyor. Otopark ücretlerinin yüksek olduğunu gören sürücüler, cadde üzerinde bulunan alanlara park etmeye başladı. Bu da zaten var olan trafiği ikiye katladı.

Yol üzerine aracını park eden bir vatandaş şunları söyledi: “Otopark ücreti çok pahalı. Her noktada bir otopark da bulamıyoruz. Cadde üzerine park etmek daha cazip geliyor. Parkomat fiyatları da uygun değil. Bu şekil daha rahat geliyor. O yüzden burayı tercih ediyoruz. Şu an parkomata bin 500 lira borcum var. Kara kara onu nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum.”

kaynak:yenidoğugazetesi